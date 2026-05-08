Boca no irá por Augusto Batalla y se enfoca en dos arqueros de la Selección Argentina

“La realidad es que hoy es un poco difícil por estar en la situación deportiva de tener una final tan cerca, pero yo siempre digo que hay que escuchar a todo el mundo”. Ante la consulta que surgió este viernes sobre un posible llamado de Boca, Augusto Batalla soltó esta frase sin titubear.

Consciente de que hace tiempo, cuando todavía era el arquero y capitán de San Lorenzo, expresó abiertamente que a Boca y a Huracán jamás le daría el sí, el golero de Rayo Vallecano, que recientemente se metió en la final de la Conference League tras eliminar a Racing de Estrasburgo, se expresó de manera firme ante un hipotético llamado de Riquelme.

Acorde a esta cuestión, Batalla -en diálogo con TyC Sports- añadió: “Hay que analizar todas las propuestas que lleguen. Hoy en día tengo algunas canas más, estoy un poquito más viejo y el teléfono se lo atiendo a todo el mundo, lo escucho y lo analizo”.

Es sabido que el Xeneize irá por un guardameta en el próximo mercado de pases debido a la grave lesión de Agustín Marchesín, sumado a las complicaciones físicas recientes de Leandro Brey.

Al no poseer cupo de extranjero, el arquero sí o sí tiene que ser argentino. Pese a cumplir con este requisito, Augusto Batalla no está en el radar de Boca.

Según pudo saber en Boca Predio escucharon las declaraciones de este viernes de Batalla, pero no levantarán el teléfono para buscar su ficha debido a que Riquelme y Delgado ya saben a quiénes llamar para entablar negociaciones en esta posición: Walter Benítez y Gerónimo Rulli.

Walter Benítez y Gerónimo Rulli, los arqueros que buscaría Boca.

Los dos arqueros de la Selección Argentina son los apuntados por el Xeneize para convertirse en el 1 titular a partir de la finalización del Mundial 2026. La situación de cada uno es visiblemente distinta, pero Boca buscará cerrar a uno de ellos el próximo mercado de pases.

Rulli, de 33 años, es titular en Olympique de Marsella y es considerado por Lionel Scaloni para la Selección Argentina. Un dato que ilusiona en Boca para su llegada es su situación contractual, ya que el vínculo con el club francés termina el 30 de junio del año que viene.

Con Benítez, la situación podría ser un poco más sencilla debido a que el oriundo de las divisiones inferiores de Quilmes no tiene participación en Crystal Palace, por lo que podría tomar la decisión de cambiar de aires para la próxima temporada.