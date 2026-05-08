Avanza la licitación pública para reconstruir la ruta de acceso al aeropuerto de Bariloche

La licitación pública de la obra para volver a pavimentar la ruta de acceso al aeropuerto internacional de Bariloche avanzó un casillero. Este viernes abrieron los sobres con los antecedentes técnicos de las seis empresas que se presentaron a la convocatoria del Gobierno de Río Negro.

El gobernador rionegrino, Alberto Weretilneck, encabezó el acto, que se hizo en la municipalidad, acompañado del intendente, Walter Cortés. “Le estamos dando a Bariloche la calidad y la jerarquía que necesita como principal destino turístico del país”, sostuvo el gobernador.

Se trata de una obra, con un presupuesto oficial que supera los 4.400 millones de pesos y que financiará el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF). El crédito lo tramita la Unidad Provincial de Coordinación y Ejecución del Financiamiento Externo (Upcefe) de Río Negro, que depende del Ministerio de Hacienda.

El presidente de Vialidad Rionegrina, Raúl Grün, explicó que la obra contempla “un tramo de 5,6 kilómetros que será completamente reconstruido. El pavimento actual tiene cerca de 50 años y ya cumplió su vida útil, por lo que vamos a realizar una renovación integral, con nueva base, carpeta asfáltica, mejoras en drenajes y señalización”, explicó.

Indicó que se ampliará la calzada, pavimentarán banquinas, incorporarán sistemas de seguridad vial como guardarraíles e intervendrán sectores críticos, como el acceso al predio de la Sociedad Rural y el puente alcantarilla existente.

El estado de la ruta de acceso al aeropuerto internacional de Bariloche es calamitoso. (foto archivo)

Falta conocer las ofertas económicas

Tras el acto, Grün informó a Diario RÍO NEGRO que en esta etapa se abrieron los sobres con los antecedentes de las empresas Centro Construcciones SA, Rimsol SA, Codistel SA, Agrovial Sur SA, Hidraco SA y Ribeiro SRL, que se presentaron a la licitación pública.

La comisión evaluadora examinará la documentación presentada que debe incluir “la póliza de garantía, el certificado de capacidad técnica y el pliego firmado en todas las hojas”. También, la comisión evaluará los antecedentes de las empresas en obras similares a la que se licita.

Dijo que las empresas que no cumplan con esos requisitos no pasarán a la segunda etapa del proceso licitatorio, que será la apertura de los sobres con las ofertas económicas. Señaló que aún no se fijó la fecha para cumplir con ese trámite, que es clave en el proceso licitatorio, que recién comienza.

La obra comenzará a ejecutarse después del invierno

Afirmó que el plazo estimado de ejecución de la obra será de 9 meses y que los trabajos comenzarán después del invierno. Dijo que hoy circulan 3.812 automotores por día en la ruta de acceso al aeropuerto.

“Estamos trabajando de manera coordinada con el Municipio, respetando su autonomía y priorizando siempre la mirada local. Esta obra forma parte de una planificación integral para mejorar la infraestructura de la ciudad”, expresó.

Weretilneck destacó que además de la obra para volver a pavimentar el acceso al aeropuerto hay otras iniciativas en marcha, como la nueva terminal de ómnibus, obras de agua potable, infraestructura educativa y aportes para proyectos urbanos.

“Estamos trabajando de manera coordinada con el Municipio, respetando su autonomía y priorizando siempre la mirada local. Esta obra forma parte de una planificación integral para mejorar la infraestructura de la ciudad”, aseguró.

«Las obras son fundamentales porque quedan para siempre y mejoran la vida de la gente. Permiten que las y los vecinos se trasladen más rápido, con mayor seguridad y con igualdad de oportunidades”, valoró Cortés. “Es muy importante contar con el apoyo del gobernador para concretar obras que durante mucho tiempo fueron necesarias y no se hacían”, sostuvo.

El ministro de Obras y Servicios Públicos, Alejandro Echarren; estuvo en el acto junto con el presidente del bloque de legisladores oficialistas, Facundo López; legisladores provinciales, autoridades municipales y concejales.