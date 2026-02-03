Bariloche: fuertes cruces en una causa por encubrimiento derivada del crimen de Facundo Bargiela

La acusación que enfrenta el dueño del vehículo utilizado en el asesinato de Facundo Bargiela, ocurrido en abril de 2024, entró ayer en terreno incierto luego de una audiencia que debió servir como paso previo del juicio oral, y en la que se registró una dura confrontación entre la defensa y la fiscalía.

Pablo Scaglia, de 39 años, era conocido de los tres autores del crimen: Jonathan Rabinovici, Julio Torres y Santiago Figueroa, condenados en 2024 a penas que van de los 10 a los 20 años de prisión. A uno de ellos, Scaglia le había prestado el Chevrolet Onix blanco en el que dieron muerte a Bargiela la noche del 7 de abril.

Según relató ayer el fiscal Gerardo Miranda en la audiencia de control de acusación, Scaglia debe ir a juicio acusado de encubrimiento agravado al haber “ayudado” a Ravinovici a eludir la justicia, “recibiéndolo en su domicilio junto al vehículo utilizado para cometer el hecho”.

Aseguro que al día siguiente de ocurrido el homicidio, llevó el auto a un lavadero para borrar rastros y también “brindó información falsa a los investigadores” cuando allanaron su casa, varios días después.

El querellante Ezequiel Palavecino adhirió en los mismos términos a la descripción de los hechos y a la calificación propuesta por el fiscal. Pero el abogado defensor Martín Govetto, presentó numerosas objeciones y pidió el sobreseimiento de Scaglia.

Dijo en principio que hubo una grave inconsistencia en las fechas planteadas por la fiscalía, porque en la formulación de cargos hablaron del 8 de abril y “luego cambiaron al 9” como el día en que su defendido ocultó y lavó el rodado.

También, cuestionó que hayan atribuido a Scaglia el aporte de información falsa a la Policía durante el allanamiento. “¿Qué investigadores? No figura en el legajo, no está en el acta, no hay ningún informe. Está prohibido que un policía interrogue en un allanamiento”, argumentó.

Recordó que en cualquier actuación de ese tipo, el sospechoso de cometer un delito debe ser informado sobre sus derechos, incluido el de convocar a un abogado. Lo cual no ocurrió.

La controversia por el lavado del auto

Según Govetto, la fiscalía no tiene cómo probar que su defendido sabía que el auto había sido utilizado en un homicidio cuando lo llevaron a lavar, porque no constan los horarios precisos en la acusación.

En réplica a ese agravio, los fiscales Miranda y Betiana Cendón dijeron que sí contaban con imágenes de cámaras con constancia de la hora, y que Scaglia fue con el Chevrolet Onix al lavadero a las 14.56 del 9 de abril, cuando ese mismo día a las 11 apareció el cuerpo de Bargiela, lo cual fue publicado por los medios de prensa.

Pero las dudas no quedaron despejadas. “No consentimos ningún cambio de día y horario” advirtió el defensor Govetto, ei insistió en el pedido de sobreseimiento.

El juez de garantías Marcos Burgos no resolvió en el momento y dispuso un cuarto intermedio por cinco días, «para ver si hay acuerdo” entre las partes sobre la legitimidad de la prueba, algo que el defensor difícilmente acepte porque en todo momento señaló que Scaglia no debía ser llevado a juicio debido a las “indeterminaciones y las irregularidades de la acusación”.

Un homicidio de características mafiosas

Según quedó demostrado durante el juicio realizado hace un año y medio, Bargiela fue víctima de un crimen “ideado y planificado”, luego de abordar en pleno centro, y supuestamente engañado, el auto donde luego lo matarían.

El autor del disparo en la nuca que le dio muerte fue Rabinovici, identificado como su “socio y amigo”. Recibió 20 años de prisión. Torres y Figueroa también viajaban en el auto y fueron condenados como partícipes, con penas menores. El cuerpo fue arrojado cerca de la ruta de Circunvalación, donde apareció dos días después.

Según algunas evidencias que surgieron en aquel proceso, todos los involucrados se conocían e integraban una presunta “asociación ilícita” dedicada a la comercialización ilegal de terrenos, que aun es objeto de investigación. Bargiela era empleado municipal y campeón nacional de jiu jitsu.