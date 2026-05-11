Cómo sacar la escritura de una vivienda en Río Negro: guía para acceder a la Ley Pierri

Río Negro avanza con un plan para facilitar el acceso a escrituras de viviendas mediante la Ley Pierri. Foto: Marcelo Ochoa.

El Gobierno de Río Negro, a través del Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda (IPPV), impulsa una nueva etapa de regularización dominial para que más familias puedan acceder a la escritura de sus viviendas mediante la conocida Ley Pierri.

Desde el organismo provincial explicaron que uno de los principales objetivos de gestión es consolidar el derecho a la vivienda y facilitar el acceso al título de propiedad para quienes habitan desde hace años un inmueble, pero aún no cuentan con la documentación formal.

En este marco, el IPPV decidió fortalecer la red de referentes en toda la provincia y avanzar en convenios con municipios para agilizar los expedientes, mejorar la trazabilidad de los trámites y acompañar a las familias durante el proceso.

¿Qué es la Ley Pierri?

La Ley Pierri es un régimen de regularización dominial que permite que familias que poseen una vivienda, pero no tienen escritura, puedan regularizar su situación y obtener el título de propiedad.

El programa está destinado a personas que acrediten una ocupación legítima y sostenida del inmueble.

¿Quiénes pueden acceder?

Entre los beneficiarios contemplados se encuentran:

Poseedores sin título formal que acrediten ocupación legítima.

Cónyuges sobrevivientes o herederos que continúen la posesión.

Personas convivientes con el poseedor original que hayan mantenido la ocupación.

Continuadores legítimos de esa posesión.

Cuáles son los requisitos

Para iniciar el trámite, se deberá:

Acreditar posesión pública, pacífica y continua desde al menos el año 2006.

Demostrar que el inmueble es urbano y está destinado a vivienda única y permanente.

Presentar documentación que pruebe la antigüedad de ocupación, como boletos de compra, recibos, certificados, planos u otros comprobantes.

Cómo iniciar el trámite

El trámite puede iniciarse de manera digital a través del sitio oficial del IPPV.

Allí se deberá completar un formulario con datos personales, información de convivientes y detalles del inmueble.

Además, también se podrá realizar la gestión de manera presencial mediante municipios y referentes distribuidos en distintas localidades de Río Negro. Los contactos y direcciones disponibles para la atención presencial también pueden consultarse en la web oficial del organismo.