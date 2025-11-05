Camionetas en el área protegida Batea Mahuida de Neuquén: giro en la investigación

La investigación sobre el daño que causaron al menos dos camionetas que circularon por sectores prohibidos del Área Natural Protegida Batea Mahuida en Neuquén registró un giro inesperado este martes, que puede atrasar la resolución del caso.

En julio pasado, la fiscalía de Delitos Ambientales abrió un legajo a partir de una denuncia oficial y la publicación de un video en el que se observa a dos camionetas realizar maniobras acrobáticas sobre el hielo que cubre la laguna Corazón, cerca de Villa Pehuenia.

De acuerdo con la información que recogió la fiscalía, los pesados vehículos llegaron hasta ese sector desobedeciendo la cartelería que prohíbe la circulación. En su camino, pisaron delicadas raíces de araucarias.

Una vez en la laguna, hicieron trompos y otras maniobras sobre el hielo que se había formado, alterando la flora y fauna autóctona.

Sorpresa en el allanamiento

La fiscalía que conduce Maximiliano Breide Obeid, a través del trabajo de la asistente letrada Julieta González Schlachet, logró identificar al dueño de una de las camionetas Toyota. Resultó ser una persona con domicilio en Neuquén.

Al allanar su vivienda secuestraron el vehículo y el teléfono del sospechoso, pero la sorpresa fue que encontraron una carabina calibre 44. La fiscalía sumó las dos investigaciones: al daño le incorporó la tenencia del arma de fuego para tratar de determinar su origen.

El laberinto del Poder Judicial

A partir de ese momento, la burocracia judicial empezó a hacer de las suyas. El juez Marco Lúpica Cristo resolvió en una audiencia este martes que los dos hechos deben investigarse por separado, en distintas ciudades, con distintos jueces, distintos fiscales y distintos defensores, pese a que la fiscalía ya anticipó que pedirá una suspensión de juicio a prueba para el acusado.

De modo que un juez del interior de Neuquén, la fiscalía de Delitos Ambientales y la defensoría pública con asiento en Zapala se ocuparán del delito de daño causado por las camionetas en el Área Protegida Batea Mahuida.

Y otro juez, en Neuquén capital, con la fiscalía de Asuntos Genéricos y otro defensor público intervendrán en el legajo por la tenencia del arma.

En ambos casos, el imputado es el mismo.