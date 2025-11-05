Un grupo ingresó sin autorización a un área protegida de cavernas de Neuquén: «Pone en riesgo la vida de las personas»

El Sistema Cavernario Cuchillo Cura está en una de las áreas protegidas de Neuquén. Foto: Gentileza Neuquén Informa.

Un grupo de personas ingresó sin autorización a una de las cavidades del Sistema Cavernario Cuchillo Cura, dentro del Área Natural Protegida (ANP) Cuchillo Cura, en cercanías a Las Lajas. Desde el Gobierno de Neuquén advirtieron que además de ser una acción que viola la normativa vigente, también pone en riesgo a los involucrados. Podría aplicarse multas.

El acceso a las cavernas del área protegida está prohibido sin autorización

Desde la dirección de Patrimonio Cultural Material recordaron que el acceso a las cavernas del sistema se encuentra estrictamente prohibido sin autorización expresa de la autoridad ambiental y de la subsecretaría de Cultura, como autoridad de aplicación de la Ley Provincial N° 2213/97, y sin la supervisión técnica de un espeleólogo habilitado.

Se indicó que el ingreso sin autorización «viola la normativa vigente que regula el uso y las actividades dentro de las áreas naturales protegidas de la provincia, pone en riesgo la vida de las personas involucradas y compromete un patrimonio natural, científico y cultural de altísimo valor».

Sistema Cavernario Cuchillo Cura: «Afectadas ante el ingreso irrestricto», advirtieron

El Sistema Cavernario Cuchillo Cura presenta condiciones geológicas y biológicas muy sensibles que se ven afectadas ante el ingreso irrestricto. Enfatizaron desde las autoridades que el área no cuenta actualmente con circuitos habilitados de visita ni con infraestructura de rescate o emergencia en el interior de las cavidades. Por lo que resaltaron que el «ingreso no autorizado implica un riesgo real para las personas y una afectación directa sobre el patrimonio espeleológico y paleontológico del sitio».

Agregaron que el acceso no autorizado y la promoción de actividades en cavernas o sectores restringidos constituyen infracciones sancionables conforme a la Ley Nacional 25.675 (Ley General del Ambiente), la normativa provincial que regula las Áreas Naturales Protegidas y la Ley Nacional 25.743 de Protección del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico, entre otras disposiciones aplicables.

Foto: Gentileza Neuquén informa.

Ingreso no autorizado a un área natural protegida: podrían ser sancionados

Ante los hechos recientes, marcaron que la autoridad ambiental instruirá las actuaciones correspondientes y podrá aplicar sanciones que incluyen multas, inhabilitaciones y otras medidas previstas en la legislación.

También se se pidió colaboración a la comunidad para denunciar ante la autoridad ambiental provincial o la Policía de Neuquén cualquier acción que vulnere la seguridad de las personas o la integridad del área protegida.