Caso Nisman: indagaron a Viviana Fein por graves irregularidades en la escena de la muerte del fiscal
La exfiscal Viviana Fein fue indagada este martes por el juez federal Julián Ercolini y el fiscal Eduardo Taiano, acusada de “serias falencias” en la investigación inicial por la muerte de Alberto Nisman.
La exfiscal del fuero criminal porteño está imputada por “serias falencias” en la investigación de la muerte de Nisman, ocurrida en su departamento de esta capital el 18 de enero de 2015.
Fein se presentó en Comodoro Py 2002 ante el juez federal Julián Ercolini y el fiscal Eduardo Taiano, quienes investigan el rol de la exfuncionaria judicial, hoy ya jubilada.
Taiano había solicitado la indagatoria de Fein por presuntas irregularidades en el manejo de la escena donde fue hallado muerto Nisman, según consta en un extenso dictamen presentado ante el juez Ercolini.
Fein está imputada junto a otros funcionarios por el “descontrol” registrado el 18 de enero de 2015, durante las primeras horas posteriores al hallazgo del cuerpo de Nisman en su departamento de Puerto Madero.
El fiscal Nisman investigaba el atentado a la AMIA y días antes había denunciado por encubrimiento a la entonces presidenta Cristina Kirchner por la firma del Memorándum de Entendimiento con Irán.
