Caso Rafael Nahuel: «Hace seis años esperan una respuesta y creo que este juzgado se las va a dar»

“Si estamos acá es porque tenemos la fuerza de Tito y Graciela que hace seis años que están esperando una respuesta y que yo creo que este juzgado se la va a dar”, lanzó esta tarde Rubén Marigo, uno de los abogados querellantes de la familia de Rafael Nahuel.

Con optimismo, el abogado de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH) dialogó este miércoles con Diario RIO NEGRO a la salida de la audiencia en la séptima semana del juicio por el homicidio del joven mapuche en el Tribunal Oral Federal de Roca.

“Espero que la justicia federal nos dé una sorpresa”, deseó el abogado y anticipó que el tribunal “tiene una apertura muy especial”, al referirse a los jueces federales que lo componen, Alejandro Silva, Simón Bracco y Pablo Diaz Lacava. “Algunos de ellos ya se han expresado en algunos juicios con los genocidas y tengo confianza”, sentenció.

A días de cumplirse seis años del asesinato de Nahuel, en cada debate se va recapitulando y reconstruyendo la cadena de sucesos ocurridos desde el desalojo de la comunidad el 23 de noviembre de 2017 hasta el fatal desenlace el 25 de noviembre en Villa Mascardi.

El debate oral y público ya contó con la declaración testimonial de casi 40 testigos y para Marigo se está ante un juicio con trasfondo «político». «La política de Bullrich y del macrismo, reivindicando o inventando la figura del enemigo interno con la RAM, tiene este fin. Tiene que ver también con la ideología histórica de perseguir al pueblo mapuche, del primer genocidio”, apuntó. No es casualidad que el juicio se realice en General Roca y no en Bariloche, según su análisis.

“Basta recordar lo que dijo Julio Cesar Mostafá (jefe mayor de Prefectura Naval) de porqué armó un operativo de este tipo hablando del RAM de Chile; y basta comparar con lo que hizo la policía federal dos días antes, que ante nueve personas y ante las piedras respondieron con armas no letales. Dos días después los prefectos no solamente no usaron armas no letales sino que usaron (subfusil) MP5 y usaron pistolas 9 milímetros y 150 balas”.

Marigo nombró otros casos como el de Santiago Maldonado y Elias Garay. Y en particular en el caso de Rafael Nahuel dijo que no fue solo él sino que hubo otras víctimas. “Joana (Colhuan) y (Gonzalo) Coña son todas víctimas de este proceso, que es un claro proceso de violencia institucional”, aclaró.

Para el querellante, las declaraciones de María Nahuel y Johana Colhuan de ayer martes “demostraron no solamente quién era Rafa Nahuel, sino lo que significa la tierra, lo que significa venir de un lugar marginado, la necesidad de querer encontrarse con su cultura”, señaló.

Caso Rafael Nahuel: “Merecedores de la cadena perpetua»

“Los únicos proyectiles que hubo en el campo son de la prefectura, son de los asesinos, los cinco tiraron y los cinco tiraron a matar, y a nuestro entender -de las tres querellas- son merecedores de la cadena perpetua”, lanzó.

“Entre ayer y hoy se terminó de desmoronar la teoría de un enfrentamiento armado”, sintetizó el querellante Marigo, teoría que le atribuyó a la fiscalía de primera instancia de Sylvia Little y a las defensas de Marcelo Rochetti, Anabella Schmidt y Alejandra Bussetti.

Para cerrar citó las palabras de una de las testigo, María Nahuel, tía del joven asesinado. “Los muertos están siempre de un lado, tres heridos por la espalda y del otro lado ningún prefecto lastimado, ningún proyectil. Solamente hicieron el uso elemental de defenderse con piedras”, concluyó.

Las tres querellas están conformadas por distintos abogados de distintas procedencias. Rubén Marigo y Ezequiel Palavecino quienes representan a la familia de Nahuel, Sebastián Feudal por la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH) y Mariano Przybyksky, por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.