Causa Cuadernos: Florencio Randazzo afirmó que nunca recibió una instrucción «para beneficiar a una empresa por subsidios»

Florencio Randazzo, exministro de Interior y Transporte de Cristina Kirchner, declaró este martes 18 de agosto como testigo en la Causa Cuadernos, que investiga presuntas coimas en obra pública y otros sectores durante el kirchnerismo. Dijo que nunca recibió «una instrucción política para beneficiar a una empresa por subsidios».

La audiencia fue convocada por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOCF) N°7. El exfuncionario habló durante dos horas.

Qué dijo Florencio Randazzo sobre la Causa Cuadernos

«Me tocó ser ministro durante ocho años y me he sentido siempre apoyado en la gestión. Todas las decisiones vinculadas a los cambios siempre fueron avalados. Y lo dice alguien que hace 10 años no habla con ella y he tenido muchas diferencias políticas», expuso el exfuncionario.

Al ser consultado si hubo sobornos vinculados a la obra pública señaló. ««No me consta eso. Si hay alguna anormalidad está la justicia para actuar», indicó ante el tribunal, según consignó Clarín.

Randazzo sostuvo que la gran discusión siempre fueron los subsidios que el estado nacional le daba a las empresas. “Si se congela la tarifa naturalmente el subsidio va a aumentar”, expresó. «Eran tarifas a mi criterio demasiado bajas. Era una discusión con Cristina Kirchner y el Ministerio de Economía porque había una discusión sobre cómo se controlaba la inflación. Pero cualquier aumento no era preponderante con la baja de subsidios que podíamos producir», agregó.

Dentro del esquema que indaga la justicia, se investiga el pago de coimas vinculadas al sector de ferocarriles. Randazzo comentó que durante su gestión se dio de baja las concesiones a empresas por el mal servicio. Marcó que entre algunas medidas que se tomaron en la cartera fue la compra de 1.400 coches, la implementación definitiva de la tarjeta SUBE, la renovación de vías y la aplicación de tecnología, entre otras:

«Mi relación era directa con la Presidenta de la Nación. Nunca recibí una instrucción política para beneficiar a una empresa por subsidios. Siempre me sentí apoyado por la Presidenta de la Nación«, enfatizó el exministro.

Randazzo fue funcionario durante los dos mandatos de Cristina Kirchner. Primero asumió como ministro del Interior entre 2007 y 2012. Luego, su cartera absorbió a la de Transporte, convirtiéndose en ministro de Interior y Transporte entre 2012 y 2015.

La nueva ronda de testimoniales se enmarcó en el juicio oral que involucra a la expresidenta y otros exfuncionarios por presunta asociación ilícita por el cobro de sobornos en la adjudicación de obras públicas.

El pasado jueves 13 de agosto, se presentó ante el TOCF N°7 Ricardo Cirielli, secretario general de la Asociación del Personal Técnico Aeronáutico (APTA) y exsubsecretario de Transporte Aerocomercial durante la gestión de Néstor Kirchner, quien habló sobre los bolsos que el exsecretario de Transporte Ricardo Jaime le llevaba al entonces presidente a la Casa Rosada.