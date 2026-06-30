Causa Cuadernos: nuevos testimonios y peritajes refuerzan la hipótesis de pagos de sobornos

La causa Cuadernos sumó este martes nuevos testimonios y peritajes que confirmarían los pagos de sobornos en dólares en efectivo por parte de empresas contratistas, vinculadas a la obra pública, durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.

La causa Cuadernos sumó pruebas sobre retiros en dólares para presuntas coimas

Las declaraciones que se llevaron a cabo en el Tribunal Oral Federal N° 7 (TOF7) incorporaron nuevos datos que fueron clave, debido a que sustentan la operatoria que se investiga sobre el pago de coimas relacionada con funcionarios públicos.

Inspectores y contadores de la exAFIP, actual Agencia de Recaudación de Control Aduanero (ARCA), atestiguaron que se detectaron extracciones sospechosas realizadas en las cajas de los bancos, que superaban los $300.000 dólares por operación.

De acuerdo a lo que consideró Fiscalía, dichos retiros en efectivo son con los que se habrían pagado sobornos a exfuncionarios del gobierno kirchnerista.

También se realizaron auditorías y se cruzaron los movimientos bancarios de las empresas constructoras con el relato del financista y arrepentido Ernesto Clarens. Asimismo, testigos técnicos detallaron cómo operaban estas firmas para sacar el dinero y por qué la circulación en efectivo dificultaba la trazabilidad final de los fondos.

En las audiencias anteriores, declararon importantes exfuncionarios como el exministro de Economía Roberto Lavagna, quien ratificó la existencia de sobreprecios del 20% en obra pública durante su gestión, y otras personas vinculadas a los involucrados en la red de coimas.

NA