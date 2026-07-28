Cuadernos: declaró el exfuncionario de la AFIP tras la insólita citación a un homónimo

El Tribunal Oral Federal 7 finalmente tomó declaración este viernes a Juan Carlos Santos, exsubdirector de Grandes Contribuyentes Nacionales de la entonces AFIP, en el marco del juicio por la causa Cuadernos, luego del insólito error que días atrás llevó a citar a otra persona con el mismo nombre.

La confusión salió a la luz el pasado 7 de julio, cuando un contador de 73 años, sin vínculo con la investigación, se presentó en los tribunales de Comodoro Py tras recibir una citación y advirtió al juez Enrique Méndez Signori: «Se equivocaron de Juan Carlos Santos».

Según relató el propio contador, nunca recibió una explicación sobre el motivo de la convocatoria. «Me llegó un WhatsApp, que me iban a citar. Estaba en el exterior, con mi hija, y me tuve que volver para esto», declaró ante el tribunal.

El verdadero testigo

El funcionario que declaró este viernes integró la AFIP durante la gestión de Alberto Abad y ya había intervenido como testigo en otras causas judiciales, como la de Oil Combustibles.

En esta oportunidad respondió preguntas sobre el funcionamiento del organismo entre 2018 y 2019, período en el que la AFIP recibió distintos requerimientos judiciales vinculados a la investigación por el supuesto pago de sobornos en la obra pública.

Maniobras bajo investigación

Durante las últimas audiencias también declararon otros cuatro funcionarios de la actual Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), quienes describieron presuntas maniobras utilizadas por empresas investigadas para retirar dinero en efectivo proveniente de contratos de obra pública.

Entre las operatorias mencionadas figuran:

Contratación de proveedores considerados «no confiables».

Emisión de facturas sin respaldo suficiente.

Compra de dólares en efectivo entregados posteriormente a representantes de uniones transitorias de empresas (UTE).

Según los testimonios, esas prácticas permitían justificar contablemente la salida de fondos mediante gastos comerciales vinculados a las obras.

Empresas mencionadas

Entre las firmas que aparecieron durante las declaraciones se encuentran Isolux, Fainser, Sacde (ex IECSA) y Esuco, que participaron en distintas UTE para proyectos de infraestructura.

Uno de los casos citados fue el de Isolux, adjudicataria en 2007 de la construcción de la usina termoeléctrica de Río Turbio. Testigos señalaron que durante la investigación se detectó un circuito financiero que habría derivado fondos a través de intermediarios en Nueva York con destino a cuentas de la Banca Privada de Andorra.

«Nos informaron que la plata había sido derivada a través de un intermediario en Nueva York a la Banca Privada de Andorra. Hasta ahí llegó nuestra labor investigativa», indicó una de las testigos durante el juicio.