Citaron a un testigo equivocado en la Causa Cuadernos: «Nadie me explicó nada», dijo el hombre

Una insólita situación se produjo este martes durante el juicio de la Causa Cuadernos, cuando el Tribunal Oral Federal 7 descubrió, ya iniciada una audiencia, que había citado a declarar al testigo equivocado. El hombre era un homónimo de la persona que debía presentarse.

El contador Juan Carlos Santos, de 73 años, ya había prestado juramento y respondido las primeras preguntas cuando advirtió el error. Ante el tribunal expresó: «Puedo aclarar algo, ustedes se equivocaron de Juan Carlos Santos».

Llamaron a un testigo equivocado en la Causa Cuadernos

Según reconstruyó la agencia Noticias Argentinas, el episodio ocurrió en una audiencia del Tribunal Oral Federal 7, integrado por los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli.

El presidente del tribunal le preguntó: “Buen día, contador Santos, ¿usted trabajó en la AFIP, hoy ARBA?”. El testigo respondió que no y reiteró la negativa hasta aclarar que no era la persona que buscaba la Justicia.

El contador de 73 años prestó juramento y explicó que no era el testigo requerido.

Tras la explicación, el juez le consultó por qué no había advertido antes la equivocación. Santos respondió: «Nadie me explicó nada, me llegó un whatsapp diciendo que me iban a citar. Yo estaba en el exterior con mi hija y me tuve que volver para esto. Pregunté para qué era la citación y me dijeron que no me podían decir».

La explicación del Tribunal Oral Federal 7 tras el error en Comodoro Py

Luego de confirmar que se trataba de un homónimo, el presidente del tribunal pidió disculpas y dio por terminada la declaración. El magistrado calificó lo sucedido como un malentendido y autorizó al contador a retirarse de la sala.

Posteriormente, la secretaria del tribunal explicó que, al momento de contactarlo por WhatsApp, el mensaje identificaba el juicio y también incluía el listado de las personas involucradas en el debate oral.

El episodio provocó una interrupción en la audiencia. Como la siguiente testigo estaba convocada recién para las 9.30, el Tribunal Oral Federal 7 dispuso un cuarto intermedio hasta el horario previsto.

La Causa Cuadernos investiga presuntas entregas irregulares de dinero de empresarios a funcionarios del Gobierno kirchnerista a cambio de contratos de obra pública. El juicio oral continúa en los tribunales federales de Comodoro Py, donde deberán seguir declarando los testigos previstos para las próximas audiencias.