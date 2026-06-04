Causa Cuadernos: Roberto Lavagna volvió a referirse a una «cartelización» y habló de sobreprecios en obras de Vialidad

El exministro de Economía Roberto Lavagna declaró este jueves en el Tribunal Oral Federal N° 7 (TOF 7) por la Causa Cuadernos. Se había reprogramado el martes pasado por problemas en la conexión de internet en Comodoro Py.

El exministro aseguró que durante el kirchnerismo había «cartelización» en la obra pública y que había fuertes sobreprecios. «Había márgenes de sobreprecios del 20 por ciento en Vialidad», sostuvo el ex ministro de Economía de Néstor Kirchner, según indicó Clarín.

Causa Cuadernos: Roberto Lavagna sobre Vialidad

Dijo que entre abril y mayo de 2025, durante una de las reuniones anuales del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, la delegación argentina regresó con una preocupación que manifestaron los organismos internacionales. Expresaron que se sentían «incómodos» por cómo se ejecutaron programas, algunos vinculados a vialidad. “Ni bien regresó la delegación tratamos el tema internamente y pedí que se hiciera un informe exploratorio, básicamente sobre el área que más preocupaba al Banco Mundial, que era Vialidad”, explicó.

Además respondió una consulta sobre su salida del Gobierno: «Yo no renuncié. Puse mi cargo a disposición a pedido del presidente”, declaró el exfuncionario.

Por otro lado, se refirió a una consulta sobre la creación del Ministerio de Planificación donde se nombró a Julio De Vido. “Yo no tenía relación con el nuevo Ministerio”, dijo, según consignó Infobae.

Declaración de tres testigos claves en la Causa Vialidad

Con Noticias Argentinas

Roberto Lavagna, Leonardo Fariña y la ex diputada nacional Mariana Zuvic, son considerados clave para el avance del proceso por supuestas coimas de empresarios a funcionarios, que tiene entre sus principales acusados a la expresidenta Cristina Kirchner y a ex integrantes de sus gobiernos.

Por su parte, Fariña, conocido por su rol como arrepentido en la denominada Ruta del dinero K y quien sostuvo que el empresario Lázaro Báez actuaba en representación de intereses del expresidente Kirchner, aportó información sobre presuntas maniobras de lavado de dinero y se espera que ahora brinde datos relevantes.

Asimismo, la ex legisladora Zuvic, que denunció públicamente distintos casos de corrupción durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, será quien complete la nómina de testigos convocados para la jornada de mañana en el TOF7.

Durante mayo, solo pudieron declarar ocho testigos de los 43 que fueron convocados, debido a la extensa duración de cada una de las exposiciones, como sucedió con Hilda Horovitz, la ex esposa del chofer Oscar Centeno, quién ratificó la existencia de bolsos con dinero en el departamento de su exmarido.