Causa Techo Digno: tras cumplir una probation, un empresario fue sobreseído en Bariloche

El empresario Juan Castelli (a la izquierda) fue sobreseído este miércoles por el juez de Bariloche Ricardo Calcagno. (foto de archivo)

Tras verificar el cumplimiento de las pautas establecidas durante la suspensión de juicio aprueba (probation) que se extendió por un año, el juez de Bariloche Ricardo Calcagno sobreseyó este miércoles al empresario Juan Castelli, que había sido imputado en la causa Techo Digno.



Castelli había sido acusado por la fiscalía, junto a la exintendente de esta ciudad, María Eugenia Martini y el exfuncionario municipal Alfredo Milano, por la presunta defraudación contra la administración pública en la construcción de viviendas en Bariloche, con fondos del programa Techo Digno impulsado por Nación, entre 2013 y 2015.

El abogado Juan Pablo Álvarez Guerrero, que defendió a Castelli, informó tras la audiencia virtual, que el juez Marcelo Álvarez Melinger le había concedido en diciembre del 2024 la probation, a partir de un acuerdo entre la fiscalía y la defensa, con el aval del intendente local Walter Cortés.

Dijo que el empresario se comprometió a construir un Salón de Usos Múltiples (SUM) en el barrio 400 Viviendas de Bariloche para reparar el daño ocasionado al erario público.

El abogado afirmó que el 5 de agosto del 2025 Castelli entregó la obra de casi 100 metros cuadrados al municipio, que la inauguró a principios de septiembre pasado.

Una causa que comenzó hace un década



Álvarez Guerrero explicó que en la audiencia de este miércoles, el juez constató el cumplimiento por parte de Castelli de todas las pautas de conducta que le habían impuesto durante el lapso de la probation. Por eso, solicitó la extinción de la acción penal y el sobreseimiento del empresario.

El defensor recordó que su asistido estuvo vinculado a la causa durante casi 11 años. Cuando Castelli fue imputado años atrás por la fiscalía era el titular de Oriente Construcciones, que construyó alrededor de la mitad de las cerca de 900 viviendas del programa Techo Digno en Bariloche, recordaron fuentes judiciales. La otra mitad la hizo la firma Alusa, cuyo propietario fue sobreseído por motivos de salud.

La investigación, que dirigió el Ministerio Público Fiscal, detectó irregularidades en el avance de las obras y el pago de las certificaciones.

Este miércoles, el fiscal jefe Martín Lozada confirmó que Castelli había cumplido con la totalidad de las pautas de conducta, informaron desde el Ministerio Público Fiscal.

Destacó la presentación de informes mensuales acompañados por fotografías que fueron mostrando de manera ordenada el avance de la construcción y el estado de la obra comprometida por el empresario. De esta manera pudieron verificar periódicamente los progresos en materia de estructura y servicios, con detalles técnicos y registros fotográficos.

Tras escuchar a la defensa y a la fiscalía, Calcagno resolvió el sobreseimiento de Castelli. En cambio, Martini y Milano afrontarán desde la semana próxima el juicio ante un tribunal colegiado.