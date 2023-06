Causa Vialidad: Cristina Kirchner criticó al juez de Casación y dijo que su condena «ya está escrita»

La vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, reiteró sus denuncias de una «condena ya escrita» en su contra en el caso de irregularidades en la obra pública y criticó la designación de jueces que intervendrán en ese caso, así como en una causa por espionaje contra el expresidente Mauricio Macri. Lo hizo a través de su cuenta de Twitter, donde reflexionó a partir de un título que publicó La Nación.

Cristina Kirchner volvió a mostrar su descontento por la inclusión del juez Diego Barroetaveña en la sala de la Cámara Federal de Casación, quien será el encargado de revisar su condena en el caso de la obra pública. Además, apuntó contra el magistrado Mariano Borinsky por su «imparcialidad» en la causa de espionaje contra Macri.

Anoche, en el portal de La Nación, leí este título:



“Mala noticia para CFK. Se completaron los tribunales que revisarán la condena de Cristina y el sobreseimiento de Macri. Diego Barroetaveña intervendrá en el caso Vialidad y Mariano Borinsky analizará el caso del espionaje… pic.twitter.com/8XLt1aeF6B — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) June 13, 2023

En un mensaje en Twitter, la vicepresidenta hizo referencia al titular de un diario y sugirió que este estaría al tanto de la posición que tomará el juez Barroetaveña en su caso. Cristina Kirchner ya ha expresado en reiteradas ocasiones que considera que «ya existe una condena escrita» en su contra.

«¿Mala noticia para CFK? ¿Por qué Julio Saguier? ¿Ya sabés cómo va a votar Barroetaveña? Tal como adelanté en el año 2019… la condena ya la tienen escrita», dijo la exmandataria.

Por otro lado, Cristina Kirchner enfatizó en que la designación del juez Borinsky en la causa de espionaje es una «buena noticia» para Macri, ya que el juez Alejandro Slokar -quien iba a juzgarlo- fue apartado por falta de imparcialidad según los acusados.

Cabe recordar que el juez Borinsky, es uno de los apuntados por tener una relación cercana con Macri, y a partir de su nombramiento se generó una nueva polémica en el caso.

«El camarista Alejandro Slokar, que lo iba a juzgar por el espionaje a los familiares de las víctimas de la tragedia del ARA San Juan, fue apartado porque según los acusados no daba garantía de imparcialidad. ¿Y a que no sabés por quién lo reemplazaron? Por Mariano Borinsky. Sí… el camarista que jugaba al paddle con Macri en la Quinta de Olivos. Es joda. Más explícito no se consigue», concluyó la vicepresidenta.