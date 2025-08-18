Choque fatal en Ruta 22: lo imputaron por causar la muerte de un hombre en Choele Choel

Un hombre fue imputado este lunes en Choele Choel por un accidente de tránsito ocurrido en la Ruta Nacional 22, a la altura del kilómetro 1073, entre Chelforó y Lamarque. En el hecho, que sucedió el 7 de noviembre de 2024, murió un conductor y otras tres personas resultaron heridas de diversa consideración.

La audiencia de formulación de cargos se desarrolló esta mañana, a las 9, vía Zoom, y estuvo a cargo del juez de Garantías Roberto Oscar Gaviña Sánchez. El Ministerio Público Fiscal, representado por la fiscal Analía Álvarez, presentó la acusación.

El hecho y la víctima

El siniestro vial involucró a un Toyota Etios, conducido por el imputado Hugo Edgardo Martínez, y a un Chevrolet Corsa Rural en el que viajaba la víctima fatal, Segundo Florentino Sánchez, junto a tres acompañantes. Tras el impacto, Sánchez murió en el lugar y los sobrevivientes fueron trasladados a Regina con lesiones múltiples.

De acuerdo a los informes del Gabinete de Criminalística, el choque tuvo como causa basal la conducta del imputado. La fiscal sostuvo que Martínez actuó de manera «negligente, imprudente y antirreglamentaria» al invadir el carril contrario en el momento del accidente.

La imputación y la investigación

La fiscalía le atribuyó al acusado el delito de homicidio culposo en accidente de tránsito en concurso real con lesiones leves. Para sostener la acusación, se presentaron actas, pericias médicas, entrevistas a los sobrevivientes y análisis técnicos realizados por los peritos.

La fiscal Álvarez solicitó un plazo de cuatro meses para continuar la investigación, ya que aún resta producir prueba clave. La querella, representada por el abogado Leandro Segovia en nombre de los familiares de la víctima, adhirió tanto a la calificación como al relato de los hechos.

La postura de la defensa y el juez

La defensa oficial, ejercida por el abogado Mario Orlandini, no planteó objeciones y coincidió en que restan diligencias pendientes para esclarecer lo ocurrido. En este marco, el juez Gaviña Sánchez dio por formulados los cargos y habilitó el plazo de investigación preparatoria.

Respecto a las medidas cautelares, la fiscalía no las consideró necesarias ya que el imputado no tiene antecedentes y se ajustó a derecho durante el proceso. La querella avaló esta decisión y se estableció que, en caso de cambiar de domicilio, el acusado deberá informarlo a la Justicia.