Quiénes son los dos detenidos que escaparon de una comisaría de Cipolletti: la Policía pidió colaboración

Los dos prófugos están siendo intensamente buscados en la región.

Cipolletti sigue en estado de alerta tras la fuga de dos detenidos de la comisaría Cuarta, ubicada en pleno centro. El hecho ocurrió este domingo y generó un inmediato despliegue de la Policía de Río Negro, que trabaja en conjunto con diferentes unidades para dar con los prófugos. Desde la fuerza, pidieron colaboración ciudadana para dar con los fugados.

Los evadidos, con antecedentes vinculados a robos, fueron identificados como José Miguel Ríos Zapata, de 21 años, oriundo de Chile, y Marcos Edgardo Figueroa, de 32. Ambos lograron escapar de las instalaciones bajo circunstancias que aún son motivo de investigación interna.

Identidad y características de los prófugos

Ríos Zapata cuenta con causas abiertas por tentativa de robo en poblado y en banda. Según la descripción oficial, es de contextura delgada, mide 1,80 metros, tiene tez blanca, cabello corto castaño oscuro y ojos oscuros. Al momento de la fuga vestía un buzo negro, pantalón corto blanco y zapatillas negras.

Por su parte, Figueroa, vinculado a un hecho de robo en flagrancia, mide 1,90 metros, es de contextura delgada, tez blanca, cabello corto castaño oscuro y ojos marrones. Vestía un pantalón corto negro, buzo blanco y zapatillas oscuras.

Operativo policial y pedido a la comunidad

Las fuerzas de seguridad desplegaron controles vehiculares, rastrillajes y tareas de inteligencia en distintas localidades del Alto Valle. El objetivo es evitar que los fugitivos abandonen la región y lograr su pronta recaptura.

Desde la Jefatura de Policía de Río Negro solicitaron a la comunidad aportar cualquier dato que pueda colaborar con la investigación, recordando que la información puede comunicarse de forma anónima en dependencias policiales o a través del número de emergencias 911.