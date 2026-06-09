Comenzó el juicio contra el docente de San Antonio Oeste imputado por once casos de abuso sexual a menores

El imputado está detenido desde la formulación de cargos, en agosto de 2024. Foto: Marcelo Ochoa.

Se inició en Viedma el juicio oral y público contra Osvaldo Leal, un docente de plástica acusado de abuso sexual simple, agravado por su condición de educador, en calidad de autor y en concurso real.

Las víctimas son alumnas de dos escuelas primarias de San Antonio Oeste y los hechos se habrían registrado entre 2023 y 2024 y en agosto de 2024 se le formularon cargos por el primer caso, que luego se ampliaron cuando la investigación sumó nuevas víctimas.

Ante el tribunal conformado por los jueces Marcelo Álvarez, Marcelo Chironi y Carlos Reussi se presentaron los alegatos de apertura a cargo del fiscal Jefe Hernán Trejo, secundado por César Arbués; del defensor de Niñas, Niños y Adolescentes, Juan Álvarez Costa; los querellantes Damián Torres y Julio Alonso; y de la defensa que ejercen Emiliano Gallego y David Lansky.

«Todos los hechos tuvieron las mismas características, todos perpetrados sólo con las nenas, adentro del aula y con un mismo modus operandi: tenían como eje un juego a través del cual el docente las tocaba abusando y perjudicando su identidad y su reserva sexual» sostuvo el fiscal.

Agregó que «cada uno va a ser constatado por las propias víctimas y reafirmado por sus madres que van a contarnos qué hicieron después de enterarse».

Trejo remarcó que «tenemos diferentes nenas, de diferentes escuelas, en un ámbito de confianza que genera el maestro; en ese contexto abusó realizando tocamientos de todas ellas».

Por su parte, Álvarez Costa pidió al tribunal que juzgue el caso con perspectiva de género y de niñez y manteniendo los cuidados que se tuvieron durante la investigación en las que se evitó en todo momento revictimizarlas.

A su turno, los abogados particulares del docente cuestionaron la teoría del caso de la acusación y sostuvieron que la prueba producida durante el debate permitirá demostrar que los hechos no ocurrieron de la manera planteada por la Fiscalía.

Además, en esta primera jornada desarrollada en la sede central del Poder Judicial, se reprodujeron las declaraciones en Cámara Gesell de las once menores víctimas. En tanto que otros nueve casos fueron desestimados, serán parte del argumento de la defensa y se conocerán en la audiencia del próximo viernes.

Antes, entre miércoles y jueves, está prevista la comparencia de 27 testigos, entre familiares de las víctimas y profesionales de salud mental e informática que participaron como peritos durante la investigación penal preparatoria.

Para el martes 16 están programados los alegatos de clausura.