Llevarán a juicio al docente de plástica acusado de abusar sexualmente de 11 alumnas en San Antonio Oeste

La justicia de Río Negro avanza en el control de acusación contra un profesor de plástica denunciado por múltiples hechos de abuso sexual en una escuela primaria de San Antonio Oeste. En una audiencia marcada por la tensión y el acompañamiento de las familias de las víctimas, la Fiscalía reveló la pena que buscará imponer al imputado.



Los hechos: abusos en el aula durante 2023 y 2024

Según la acusación fiscal, el docente habría aprovechado su rol y la asimetría de poder frente a sus alumnas para cometer los delitos entre los años 2023 y 2024. El escrito describe que el hombre sentaba a las niñas sobre su falda para realizar tocamientos durante el dictado de las clases de plástica en un establecimiento educativo de San Antonio Oeste.

Por la gravedad y repetición de los episodios, el Ministerio Público Fiscal calificó legalmente el hecho como abuso sexual simple, agravado por ser cometido por el encargado de la educación, en calidad de autor y en concurso real.



El imputado rechazó un juicio abreviado

Antes de iniciar la etapa formal de hoy, se barajó la posibilidad de un procedimiento abreviado, una instancia que contaba con la conformidad de las familias de las víctimas para evitar el proceso de juicio. Sin embargo, el acusado rechazó el acuerdo, lo que obligó a continuar con el trámite ordinario que desembocará en un juicio oral y público.

Los abogados querellantes, que representan a los padres y madres presentes en la audiencia (realizada vía Zoom), adhirieron en su totalidad a la acusación de la Fiscalía y a la pretensión punitiva, que se ubica en una escala de entre 3 y 12 años de prisión efectiva.

Prisión preventiva prorrogada

Uno de los puntos centrales del debate de hoy fue la libertad del imputado. A pedido de la parte acusadora, el juez interviniente dispuso prorrogar la prisión preventiva por dos meses más, garantizando así que el hombre permanezca detenido mientras se termina de organizar el debate oral.

«La medida busca proteger la integridad del proceso y evitar cualquier riesgo procesal dada la magnitud de las denuncias», señalaron fuentes judiciales.

Continuidad de la audiencia

El control de acusación no finalizó y se espera que mañana, a partir de las 8, se reanude la instancia para avanzar en el detalle de la prueba. Se presentarán testigos, informes periciales y cámaras Gesell.

Además, se incorporará el listado de evidencias que se producirán durante el juicio definitivo.

El caso tiene un alto impacto en la comunidad educativa de San Antonio Oeste que permanece expectante ante el avance de la causa que involucra a once familias.