Cómo está el joven de 15 años que sufrió un disparo durante un intento de robo organizado en Neuquén

Un joven de 15 años, que el sábado recibió un disparo en la espalda durante un intento de robo, está internado en terapia intensiva en el hospital Castro Rendón de Neuquén. Por el momento no hay detenidos. El hecho está en investigación.

El parte del Servicio Médico del Castro Rendón indicó que el joven se encuentra en terapia intensiva “con un trauma raquimedular grave alto, se encuentra con asistencia respiratoria y está estable”.

Su papá, Javier Santibanez, contó a Diario RÍO NEGRO que su hijo está consciente y que pudo hablar con él. Dijo que está entubado y que los médicos le dijeron que le iban a hacer una traqueotomía. Además que le comunicaron que “no iba a poder volver a caminar”.

“Está cuadripléjico. No mueve brazos ni piernas. Del pecho para abajo no siente nada. No es la misma persona que antes”, expresó Santibanez.

Disparo a un joven durante un robo organizado en Neuquén: la noche del sábado

El contexto en el que ocurrió el disparo contra el joven fue de alta tensión en Neuquén. Ese fin de semana, distintos grupos de personas intentaron robar supermercados en distintos puntos de la ciudad y comercios de la zona oeste.

Aunque afuera de algunos comercios se concentraron decenas de personas, quienes entraron eran muchas menos.

Finalmente, hubo seis personas detenidas, de una misma familia, en Cutral Co.

Además, en Neuquén capital hubo tres audiencias de formulación de cargos. Una contra cinco hombres detenidos en el supermercado La Anónima de Antártida Argentina y Catriel, otra contra hombre que fue atrapado en el mismo lugar y una más contra una mujer que conducía una camioneta que merodeaba comercios del oeste.