Condenan al agresor que dejó grave a un joven tras darle una paliza afuera de un boliche en Plottier

En una audiencia realizada este martes, el tribunal homologó un acuerdo entre la fiscalía y la defensa y declaró la responsabilidad penal de Facundo Santiago Guzmán (18) por el delito de lesiones graves, en relación con la agresión ocurrida la madrugada del 25 de diciembre de 2024 a la salida del local bailable «Animal» en Plottier.

La audiencia estuvo a cargo de la jueza Carina Álvarez, con la participación de la asistente letrada Carolina Gutiérrez, en representación del Ministerio Público Fiscal. Todas las partes coincidieron en resolver el caso mediante un procedimiento abreviado.

Durante la instancia, la víctima también se expresó: “No lo conozco; es algo que le pasó en el momento”, manifestó ante la jueza, prestando su conformidad para que el caso se resolviera por esta vía.

Así fueron los hechos

La investigación determinó que Guzmán agredió a otro joven con una piedra y posteriormente con patadas en la cabeza, provocándole lesiones graves que requirieron su traslado al Hospital Castro Rendón. La violenta secuencia fue registrada en video y circuló en redes sociales, lo que favoreció la identificación del agresor, quien inicialmente se dio a la fuga.

En un primer momento, la fiscalía, a cargo de Andrés Azar, había imputado a Guzmán por tentativa de homicidio agravado por alevosía, dado que la víctima se encontraba reducida y en desventaja. Sin embargo, la calificación fue modificada a lesiones graves debido a las dificultades probatorias respecto de la intencionalidad. “El cambio de calificación tiene justificación”, señaló la jueza Álvarez, al destacar que el hecho ocurrió en el marco de un tumulto con personas alcoholizadas.

El violento hecho fue registrado por los teléfonos de otros jóvenes.

Condiciones de detención y medidas cautelares

La situación judicial de Guzmán también estuvo atravesada por la crisis carcelaria en Neuquén. Inicialmente detenido en la comisaría 46 de Plottier, permanecía en condiciones de hacinamiento extremo, con 14 internos en un espacio diseñado para 6.

Su defensor, Daniel Vergez, denunció además que el joven sufrió agresiones de otros detenidos, lo que motivó que la fiscalía y la defensa acordaran su detención domiciliaria.

Hasta que se defina el monto de la pena en una próxima audiencia, la jueza dispuso medidas cautelares: prohibición de acercamiento a menos de 500 metros de la víctima y comparendos diarios en la dependencia policial más cercana a su domicilio.