Condenan y expulsan a Chile a un hombre que hurtó pertenencias de un auto en Bariloche

En una resolución que combinó el rigor penal con la normativa migratoria, la justicia rionegrina declaró responsable a un hombre por un hecho de inseguridad ocurrido en pleno centro de la ciudad de Bariloche. Tras ser condenado por sustraer pertenencias de un vehículo, el sujeto fue trasladado bajo custodia de Gendarmería Nacional hasta la frontera para ser expulsado del territorio argentino hacia Chile, su país natal.

El fallo fue dictado en el marco de un juicio abreviado tras el hecho ocurrido el pasado 27 de enero en la calle Onelli, casi esquina Gallardo. Allí, el imputado sustrajo valijas, mochilas, bolsos y documentación personal del interior de un rodado estacionado. La víctima, al notar el robo, inició una persecución que culminó con la demora del sospechoso gracias a la colaboración de transeúntes.

Cambio de calificación y pruebas

Si bien inicialmente se formularon cargos por robo, la investigación posterior incluyó registros fílmicos del sistema de emergencias y pericias al vehículo. Gracias a esa evidencia se determinó que no hubo fuerza sobre las cosas ni violencia física. En consecuencia, la calificación legal se ajustó a hurto.

La Defensa Pública Penal destacó que la discusión central fue la calificación, descartando la tentativa dado que el hombre logró disponer de los bienes y parte de la documentación de la víctima nunca fue recuperada.



Expulsión y prohibición de reingreso

Un punto determinante del caso fue la situación administrativa del condenado. Al constatarse su permanencia irregular en el país, la Dirección Nacional de Migraciones intervino de inmediato, disponiendo su expulsión y la prohibición de reingreso con carácter permanente.

Desde el Ministerio Público Fiscal confirmaron que el imputado comprendió el alcance del acuerdo y manifestó su conformidad con el traslado para abandonar el país.



Sentencia y ejecución

El juez interviniente impuso una pena de cuatro meses de prisión de ejecución condicional. Sin embargo, la libertad quedó supeditada al cumplimiento de la orden migratoria.

Al finalizar la audiencia, personal de Migraciones tomó custodia del hombre para hacer efectiva su salida de la Argentina, procediendo al traslado inmediato hacia el límite fronterizo con el apoyo de las fuerzas federales.