Pasará un año y medio en la cárcel por robar una moto y un celular en Cipolletti

En una audiencia de juicio abreviado realizada hoy en el Foro Penal local, un hombre fue sentenciado a un año y medio de prisión de cumplimiento efectivo. La condena se produjo tras ser hallado responsable de sustraer una motocicleta de la vía pública y un teléfono celular en una feria popular durante el año pasado.

El acuerdo fue alcanzado entre la fiscalía y la defensoría oficial, luego de que el imputado admitiera su autoría en dos hechos delictivos. La jueza a cargo homologó el convenio tras verificar la conformidad de las víctimas y considerar que la pena era adecuada, dado que el acusado cuenta con antecedentes penales computables por delitos de similares características.

Los hechos: de la zona centro a la feria del trueque

El primer incidente acreditado por la fiscalía ocurrió en julio de 2025. El imputado, junto a un cómplice que no pudo ser identificado, sustrajo una motocicleta de alta cilindrada que se encontraba estacionada sobre la calle Brentana, en pleno centro de la ciudad. La captura se produjo en el barrio Villa Alicia, luego de que vecinos alertaran a la policía sobre un sujeto que arrastraba el vehículo de manera sospechosa. Tras un intento de fuga, el hombre fue reducido dentro de una vivienda.

El segundo hecho tuvo lugar en diciembre, en la concurrida feria del trueque del barrio Don Bosco. En esa ocasión, el condenado y otro hombre le arrebataron el celular a un feriante e intentaron escapar a pie. Sin embargo, la rápida intervención policial permitió detenerlos a pocos metros del lugar con el dispositivo móvil aún en su poder.

La resolución judicial

Durante la audiencia, la defensa oficial no manifestó oposición al acuerdo, señalando que el mismo resultaba beneficioso para el asistido ante la contundencia de las pruebas. El hombre fue declarado responsable por los delitos de hurto agravado (por el vehículo dejado en la vía pública) y hurto simple (por el teléfono celular), ambos en concurso real.

Al tratarse de una pena de prisión efectiva, el condenado deberá cumplir la totalidad del tiempo establecido en un establecimiento carcelario, perdiendo el beneficio de la libertad condicional debido a su reincidencia.