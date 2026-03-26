Condenaron a dos años y seis meses de prisión en suspenso a un joven mapuche por violenta usurpación en Villa Mascardi

El juez Alejandro Silva informó este mediodía de jueves la sentencia que condenó a Juan Pablo Colhuan. (captura de video)

Juan Pablo Colhuan escuchó, sin inmutarse, en una sala del penal federal de Rawson, Chubut, la sentencia que el juez Alejandro Silva, dictó este jueves. El magistrado lo condenó a dos años y seis meses de prisión de ejecución condicional al declararlo responsable de usurpación por despojo, agravado por haber sido cometido con violencia o intimidación contra las personas mediante el empleo de un arma de fuego.

El juez dispuso el cese de la prisión preventiva, que Colhuan cumplía desde octubre pasado, y ordenó su inmediata libertad, “siempre que no obre impedimento alguno emanado de autoridad competente”.

La sentencia no está firme y la fiscalía y la defensa la pueden apelarla ante la Cámara Federal de Casación Penal. El fiscal Fernando Arrigo había pedido tres años y siete meses de prisión para Colhuan, mientras que los defensores particulares Laura Taffetani y Gustavo Franquet habían solicitado la absolución. El juicio había comenzado el 18 de marzo pasado y se desarrolló de manera virtual.

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Roca, integrado en forma unipersonal por Silva, declaró a Colhuan autor penalmente responsable de la violenta usurpación perpetrada la tarde del 21 de mayo del 2020, en Villa Mascardi, distante a unos 35 kilómetros al sur de Bariloche por la Ruta Nacional 40.

Un conflicto que se originó en noviembre de 2017

Cuando ocurrió el hecho, Colhuan integraba la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu, que había había tomado a principios de noviembre de 2017 por lo menos dos lotes de la Administración Nacional de Parques Nacionales situados en esa zona de Villa Mascardi. Después, la Lof Lafken Winkul Mapu expandió la usurpación a otros lotes privados.

En juicios anteriores, fueron condenadas otras integrantes de la comunidad mapuche, conformada en su mayoría por miembros de la familia Colhuan Nahuel. De hecho, Colhuan es hermano de Betiana Colhuan, que se autoproclamó machi cuando tomaron esas tierras.

Según la fiscalía, Juan Pablo Colhuan, junto a otros tres varones encapuchados, se presentó en el lote que el Sindicato del Personal Superior de Gas del Estado tiene en la zona de Villa Mascardi y amenazaron de muerte con armas al cuidador de una cabaña, ubicada en el predio de varias hectáreas.

El fiscal relató en su alegato, que hizo este miércoles, que la víctima fue sorprendida cuando desarrollaba tareas de limpieza en el predio. Afirmó que Colhuan portaba un arma de fuego larga, uno de los cómplices tenía un arma de fuego corta, y los restantes portaban un cuchillo y una boleadora.

La víctima reconoció a Colhuan porque declaró que se le había caído el pañuelo con el que cubría parcialmente su rostro. Fue en el momento cuando lo amenazaba de muerte y que iban a prender fuego de la casa si no se retiraban. En la cabaña estaba la familia del cuidador y denunciante.

La fiscalía probó que Colhuan estuvo en el lugar con las declaraciones de la víctima y de dos empleados policiales, que fueron hasta el predio, a partir de un llamado que el cuidador hizo al 911 de la Policía de Río Negro. Los testigos afirmaron que escucharon detonaciones de arma de fuego la noche del hecho.

Arrigo sostuvo que la víctima se marchó con su familia del lugar, con lo cual se cometió la usurpación por despojo. Contó que cuando el cuidador se retiraba, los agresores le arrojaron piedras que rompieron el parabrisas del vehículo. Después, añadió el fiscal, los encapuchados entraron a la cabaña y la incendiaron.

Además, mencionó que los testigos identificaron el auto de Colhuan en la zona y la ropa que vestía esa noche. Destacó la pericia que hizo personal de a Policía Federal que comprobó que el incendio de la cabaña fue intencional porque hallaron un acelerante.

Para la fiscalía hubo agravantes

El fiscal había pedido una pena de prisión efectiva por la forma violenta en la que fue ejecutada la usurpación, por los daños ocasionados a las víctimas porque al cuidador lo amenazaron con matarlo a él y a su familia. Solo tuvo en cuenta como atenuante la falta de antecedentes pnales de Colhuan.

Los defensores habían cuestionado las pruebas presentadas por la fiscalía, sobre todo, advirtieron contradicciones en los testigos y pusieron en duda su credibilidad.

Este jueves, Colhuan afirmó ante el juez que nunca tuvo auto. Es más, aseguró que no sabe manejar. Y volvió a negar su participación en el hecho.

Las reglas de conducta que debe cumplir

Sin embargo, el juez lo condenó. Le impuso como reglas de conducta, fijar residencia e informar cualquier cambio al tribunal; someterse al cuidado y fiscalización de la Dirección de Control de Ejecución Penal en forma trimestral; la prohibición de acercamiento a una distancia prudencial al predio del conflicto, así como la prohibición de todo tipo de contacto o acercamiento con los propietarios de dicho inmueble o con cualquier otra persona que se encuentre dentro de ese lugar.

También, Colhuan deberá realizar trabajos no remunerados en favor del Estado o de institución de bien público, pero esa regla de conducta se determinará una vez que la sentencia quede firme. Los fundamentos de la sentencia condenatoria se conocerán el 6 de abril próximo.