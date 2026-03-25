Piden prisión efectiva para un joven mapuche acusado de una violenta usurpación en Villa Mascardi

Los alegatos del juicio contra Juan Pablo Colhuan, que está cusado de usurpación agravada,,se desarrollaron este miércoles por zoom. (captura de video)

Las causas penales que surgieron por el conflicto que durante años tuvo como epicentro Villa Mascardi, ubicada a unos 35 kilómetros al sur de Bariloche, todavía siguen activas. El fiscal federal Oscar Fernando Arrigo pidió este miércoles declarar culpable a Juan Pablo Colhuan, que integraba entonces la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu, por usurpación agravada por el uso de armas, en carácter de coautor. Y solicitó al tribunal Oral en lo Criminal Federal, integrado por el juez federal Alejandro Silva, que le imponga tres años y siete meses de prisión efectiva.

Mientras que los defensores particulares Laura Taffetani y Gustavo Franquet alegaron que la fiscalía no probó el hecho atribuido al imputado y corresponde la absolución.

El fiscal imputó a Colhuan, que es hermano de Betiana Colhuan, que se proclamó como machi de la Lof Lafken Winkul Mapu, el hecho ocurrido la tarde del 21 de mayo del 2020.

Relató que Colhuan junto a otros tres varones se presentó en el lote que el Sindicato del Personal Superior de Gas del Estado tiene en la zona de Villa Mascardi y amenazaron de muerte con armas al cuidador de una cabaña, ubicada en el predio.

La víctima fue sorprendida cuando desarrollaba tareas de limpieza en el predio. El fiscal afirmó que Colhuan portaba un arma de fuego larga, uno de los cómplices tenía un arma de fuego corta, y los restantes portaban un cuchillo y una boleadora. Los cuatro ocultaban sus rostros.

Pero la víctima reconoció a Colhuan porque declaró que se le había caído el pañuelo con el que cubría su cara, cuando lo amenazaba con que iban a prender fuego de la casa si no se retiraban. En la cabaña estaba la familia del cuidador y denunciante.

La fiscalía alegó que probó la culpa del imputado

La fiscalía dijo que probó que Colhuan estuvo en el lugar con las declaraciones de la víctima y de empleados policiales que fueron hasta el predio, a partir de un llamado que el cuidador hizo al 911 de la Policía de Río Negro. Los testigos afirmaron que escucharon detonaciones de arma de fuego la noche del hecho.

Arrigo sostuvo que la víctima se marchó con su familia del lugar, con lo cual se cometió la usurpación por despojo. Contó que el cuidador se retriaba, le arrojaron piedras que rompieron el parabrisas del vehículo. Dijo que los cuatro agresores entraron a la cabaña y la incendiaron.

Además, mencionó que los testigos identificaron el auto de Colhuan en la zona y la ropa que vestía esa noche. Destacó la pericia que hizo personal de a Policía Federal que comprobó que el incendio de la cabaña fue intencional porque hallaron un acelerante.

Fundamentó el pedido de la pena por la forma violenta en la que fue ejecutada la usurpación, por los daños ocasionados a las víctimas porque al cuidador lo amenazaron con matarlo a él y a su familia. Solo tuvo en cuenta como atenuante la falta de antecedentes pnales de Colhuan.

Para la defensa no hay pruebas

Los defensores cuestionaron las pruebas de la fiscalía y las calificaron como débiles. «El caudal probatorio es muy pobre como para sostener una acusación», argbumentó Taffetani.



“De ninguna manera está probada la partición de Juan Pablo Colhuan en estos hechos y menos con el grado de certeza absoluta”, advirtió Franquet en su alegato.

Objetó la veracidad de las declaraciones de los policías. Es más, señaló que fueron contradictorias. Dijo que la fiscalía no probó el uso de armas, porque no fue secuestrada. Tampoco hallaron vainas en el lugar del hecho.

“¿Por qué se lo va a condenar? ¿porque es el hermano de la machi Betiana?”, planteó Franquet. Por eso, pidieron al tribunal la absolución. Betiana Colhuan y otros miembros de la comunidad Lafken Winkul Mapu fueron condenados en otros expedientes por usurpación de lotes de la Administración de Parques Nacionales, en Villa Mascardi. El juez adelantó que el veredicto se conocerá este jueves al mediodía.