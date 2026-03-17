Condenaron a tres acusados por un robo en Godoy, pero rechazaron la prisión preventiva

Un tribunal declaró responsables a tres hombres por un robo agravado cometido en la localidad de General Enrique Godoy, en un hecho ocurrido durante la siesta cuando ingresaron a una vivienda en la que se encontraban una mujer y su hija menor de edad.

Robo agravado en Godoy: declaran culpables a tres hombres

La resolución judicial se dio en línea con lo solicitado por la fiscalía descentralizada de Villa Regina, que llevó adelante la acusación. Tras el veredicto, se abrió la etapa de cesura de pena, instancia en la que se definirá la condena que deberán cumplir los imputados.

En ese marco, el equipo fiscal solicitó la prórroga de la prisión preventiva por dos meses, con el objetivo de garantizar el desarrollo del proceso. Argumentaron que durante el hecho los acusados habrían amenazado a las víctimas con incendiar la vivienda, lo que —según sostuvieron— podría concretarse si recuperaban la libertad, además de entorpecer la etapa judicial en curso.

Por su parte, la defensa pública se opuso a ese pedido al considerar que la sentencia aún no está firme. Planteó que los imputados podrían transitar el proceso en libertad bajo medidas cautelares, como presentaciones periódicas en comisaría y el uso de dispositivos de monitoreo electrónico, y señaló además que la eventual pena podría ser de cumplimiento en suspenso.

Finalmente, y tras un cuarto intermedio, el Tribunal resolvió por unanimidad rechazar la solicitud de la fiscalía. En su lugar, dispuso que los tres hombres continúen el proceso con dispositivos de rastreo electrónico y con la prohibición de acercamiento a las víctimas.