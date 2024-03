Condenaron a una mujer a una pena de prisión en suspenso por encubrir al autor de un crimen en Bariloche

La madrugada del 27 de agosto del año pasado, María Sol Mordeglia abrió la puerta del departamento que alquilaba en Bariloche a Marcos Rodrigo Graf. El joven irrumpió en el domicilio con las pulsaciones al límite. Minutos antes había apuñalado a Antonio Gabriel Luengo a metros del Centro Cívico, tras una discusión por una compra de estupefacientes.

Luengo murió esa madrugada en el hospital Ramón Carrillo de esta ciudad a causa de la grave hemorrogia que sufrió. Tenía solo 21 años. Todo quedó registrado en unas cámaras de seguridad ubicadas en ese sector de la ciudad.

Dos días después, personal policial y funcionarios del Ministerio Público Fiscal allanaron el departamento y detuvieron a la joven y a Graf. Además, hallaron el cuchillo que usaron para cometer el homicidio y la ropa que usaba al momento del hecho.

El 26 de octubre pasado, Graf reconoció haber sido el autor de la puñalada que mató a Luengo, en un acuerdo pleno alcanzado con la fiscalía, con el consentimiento de la defensa. Un tribunal de juicio admitió el acuerdo pleno presentado y lo condenó a 10 años de prisión.

Pero faltaba resolver la situación procesal de Mordeglia, que había sido imputada por encubrimiento y estuvo casi un mes detenida con prisión preventiva en el penal de Bariloche.

Un acuerdo pleno

Fuentes judiciales informaron que el juez Gregor Joos admitió un acuerdo pleno que la fiscal Silvia Paolini alcanzó con la joven imputada y el defensor oficial Marcos Miguel.

En ese acuerdo, la mujer reconoció el hecho que la fiscalía le había atribuido y que consistió en haber alojado en su departamento a Graf tras el crimen de Luengo, con la finalidad de que el autor del homicidio eludiera a la Justicia. También, admitió haber ayudado a ocultar el arma blanca.

Joos consideró que el acuerdo era válido y, por eso, lo homologó. En consecuencia, condenó a la imputada a dos años de prisión de ejecución condicional.

El juicio abreviado se hizo el 1 de marzo último, informaron las fuentes. Pero recién trascendió estos días. Joos le impuso reglas de conducta a la imputada, que deberá cumplir durante el plazo de la pena.

Cuando detuvieron a Graf y la joven tras el homicidio de Luengo, trascendió que eran pareja. Sin embargo, esa información fue incorrecta. Fuentes judiciales comentaron que Graf estaba en pareja con una mujer que se encontraba en Neuquén. Solo se encontraba en Bariloche de manera temporal.

“No soy una criminal, no hice nada malo”, afirmó la joven, en una audiencia que se hizo el 20 de septiembre del año pasado, cuando fue excarcelada tras estar 20 días en el penal de esta ciudad. En ese momento, el defensor oficial destacó que la mujer no tenía antecedentes penales.