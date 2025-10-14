Condenaron al asesino de Sandro Sueldo, el preso que estaba prófugo y apareció baleado en Cutral Co

Un tribunal conformado por Lisandro Borgonovo, Leticia Lorenzo y Vanesa Macedo Font condenó a 12 años de prisión a Santiago Oscar Canales por el homicidio de Sandro Oscar Sueldo, ocurrido en junio de 2024 en la ciudad de Cutral Co. El fallo se dio a conocer tras la audiencia de determinación de la pena realizada esta mañana.

El caso había generado repercusión por la violencia del hecho y los antecedentes de la víctima. Canales fue declarado penalmente responsable en septiembre pasado, a través de un acuerdo parcial que permitió acelerar el proceso judicial.

Durante la audiencia de este lunes, el Ministerio Público Fiscal solicitó una condena de 11 años y cuatro meses de prisión por el delito de homicidio, más la unificación con una pena previa que el imputado ya cumplía, lo que determinó un total de 12 años de prisión efectiva.

La defensa de Canales se mostró de acuerdo con la solicitud de la fiscalía, lo que facilitó la resolución del tribunal. De este modo, el proceso concluyó sin un juicio oral, en el marco de un procedimiento abreviado.

La fiscal del caso, Mayra Febrer, explicó que para definir el monto de la pena se tuvo en cuenta un atenuante: la aceptación de responsabilidad por parte del acusado. Esta decisión, dijo, “evitó que la familia de la víctima deba atravesar un procedimiento oral”, reduciendo el impacto emocional del proceso judicial.

Cómo fue el crimen de Sueldo

El homicidio se produjo el 14 de junio de 2024 en el barrio 25 de Mayo de Cutral Co. Según la investigación, Canales le disparó a Sueldo en dos oportunidades con una pistola calibre 9 milímetros, luego de que éste se negara a prestarle su automóvil para viajar a la ciudad de Neuquén con el fin de comprar estupefacientes.

El acusado obligó a otras tres personas que se encontraban en el lugar a envolver el cuerpo de la víctima y trasladarlo en el mismo vehículo de Sueldo hacia una zona conocida como Pasto Verde, donde intentaron ocultarlo.

Posteriormente, continuaron su trayecto hacia Neuquén. En el regreso, el grupo eludió un control policial sobre la Ruta Nacional 22, en cercanías de Plottier, y se dio a la fuga. Al llegar a la zona de Plaza Huincul, Canales efectuó disparos contra el personal policial que intentaba interceptarlo. Finalmente, fueron detenidos y puestos a disposición de la justicia.

El tribunal lo condenó por los delitos de homicidio agravado por el medio empleado, portación de arma de uso civil condicional y abuso de armas agravado.

Canales había sido formalmente imputado en agosto de este año, y en septiembre el tribunal lo declaró penalmente responsable por el crimen. Con la resolución de hoy, quedó establecida la pena definitiva.

El pesado prontuario de la víctima

La víctima, Sandro Sueldo, contaba con antecedentes penales. Había sido hallado culpable en 2019 de asesinar de cinco disparos a un hombre en Cutral Co y cumplía condena con salidas transitorias. Durante una de esas salidas, no regresó al establecimiento penitenciario, lo que llevó a la policía a emitir una alerta de búsqueda.

En febrero de 2020, la justicia confirmó que Sueldo había irrumpido en una vivienda ubicada en calle San José, casi Independencia, donde efectuó múltiples disparos con un arma calibre 22. Su prontuario incluía además causas vinculadas al tráfico de estupefacientes.

Con esta sentencia, el tribunal cerró un proceso que expone una compleja trama de violencia y antecedentes delictivos en la región de Cutral Co. La pena de 12 años contra Santiago Canales marca el final de una investigación que combinó elementos de homicidio agravado y delitos vinculados a armas de fuego.