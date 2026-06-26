Confirman la fecha del juicio contra Morena Rial en Córdoba por robo y amenazas

Morena Rial volverá a enfrentar a la Justicia. La hija del periodista Jorge Rial ya tiene fecha de juicio oral en la causa que se tramita en Córdoba, donde está acusada de robo, hurto, amenazas y coacción contra dos de sus exparejas.

La información fue confirmada por el abogado querellante Carlos Nayi a la Agencia Noticias Argentinas, quien precisó que el debate comenzará el 21 de septiembre, a las 14, en la Cámara en lo Criminal y Corrección de 11° Nominación de la ciudad de Córdoba.

Por qué irá a juicio Morena Rial

La causa tiene como denunciantes a Dylan Rodríguez y Facundo Ambrosioni Lutri, ambos exparejas de la mediática, quienes la acusaron por distintos hechos de robo, hurto, amenazas y coacción.

Meses atrás, Morena intentó evitar el juicio al solicitar una probation y ofrecer una reparación económica para los denunciantes. Sin embargo, ambos rechazaron la propuesta y pidieron que la causa avanzara hasta un juicio oral.

Tras conocerse la fecha del debate, el abogado Carlos Nayi manifestó a Agencia Noticias Argentinas que están «más que satisfechos» con la decisión judicial.

La causa que también enfrenta en San Isidro

Además del expediente que se tramita en Córdoba, Morena Rial continúa involucrada en otra causa judicial en San Isidro, donde está imputada por una serie de robos cometidos junto a otras personas.

En ese expediente, la Justicia la acusa de robo doblemente agravado por escalamiento y efracción, además de otros hechos calificados como robos agravados por haberse cometido en poblado y en banda.

El juicio abreviado que aún espera ser homologado

En marzo de este año trascendió que Morena firmó un acuerdo de juicio abreviado con el fiscal Patricio Ferrari, mediante el cual aceptó una pena de tres años de prisión efectiva.

No obstante, el acuerdo todavía no fue homologado, ya que la jueza María Coelho, a cargo del Tribunal N° 7 de San Isidro, aún no se expidió sobre el convenio alcanzado entre las partes.

Mientras tanto, la hija del conductor permanece con prisión domiciliaria, beneficio que obtuvo luego de haber permanecido varios meses detenida en la Unidad Penitenciaria de Magdalena.