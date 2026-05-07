Se filtró la nota que obtuvo Morena Rial en su primer examen de abogacía

En medio de su arresto domiciliario, Morena Rial decidió enfocarse en su formación académica y ya dio su primer paso en la carrera de Derecho. A casi dos meses de haber comenzado a cursar, se conoció el resultado de su primer examen.

La influencer, que cumple prisión domiciliaria en la casa de su hermana, rindió el parcial de Derecho Penal: Parte General y obtuvo un 9, tras responder correctamente 18 de las 20 preguntas.

El encargado de difundir la nota fue su abogado y amigo, Alejandro Cipolla, quien compartió la imagen del examen en sus redes sociales.

Junto a la foto, escribió: “Mi mejor alumna”, mostrando su orgullo por el desempeño académico de Rial en esta nueva etapa.

Un nuevo camino durante la prisión domiciliaria

Tras haber estado detenida en la Unidad 51 de Magdalena, Morena Rial obtuvo el beneficio de la prisión domiciliaria y decidió retomar sus proyectos personales.

En ese contexto, se inscribió en la Universidad Siglo 21, donde actualmente cursa cuatro materias de la carrera de abogacía.

Según había adelantado Cipolla semanas atrás, la idea es que en el futuro pueda integrarse a su equipo de trabajo como parte del estudio jurídico.

La hija de Jorge Rial permaneció varios meses detenida en el penal de Magdalena, donde ocupó su tiempo en actividades dentro de la institución, incluyendo tareas administrativas y el uso de la biblioteca.

Tras aceptar un juicio abreviado, su situación judicial podría derivar en una pena que continúe bajo modalidad domiciliaria.

El buen resultado en su primer examen marca un cambio en la rutina de Morena Rial, quien busca reencauzar su vida a través del estudio.

Mientras avanza su situación judicial, la influencer apuesta a la formación profesional como parte de una nueva etapa.