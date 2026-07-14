Conflicto en Allen: el Superior Tribunal de Justicia rechazó una cautelar presentada por Marcelo Román

El Superior Tribunal de Justicia de Río Negro rechazó una medida cautelar presentada por la defensa del intendente de Allen, Marcelo Román, donde planteaba una acción de inconstitucionalidad y un conflicto de poderes tras su suspensión preventiva por parte del Concejo Deliberante de esa ciudad.

El máximo órgano judicial habilitó de modo excepcional la feria judicial para dar celeridad al trámite. La causa tramita en la Secretaría de Causas Originarias y Constitucional del STJ Nº4.

En el fallo se negó la cautelar porque su objeto se superpone con la cuestión de fondo que se debate en el expediente y según el criterio restrictivo que sostiene el STJ, «hacer lugar a la medida implicaría adelantar la decisión final del pleito, algo que la doctrina del Cuerpo descarta cuando se cuestiona la validez de una norma y prima la presunción de legalidad de los actos del Estado».

Se citaron como antecedentes los precedentes «Colegio de Abogados», «Orticelli» y «Concejales».

Desde el Poder Judicial se destacó que «pese al rechazo de la cautelar, se habilitó la feria judicial para el expediente, en atención a la naturaleza de la cuestión planteada».

Además se corrió vista a la Procuración General para que se expida sobre la naturaleza jurídica del planteo, dado que Marcelo Román invocó de manera conjunta una acción de inconstitucionalidad y un conflicto de poderes, y también deberá dictaminar sobre la competencia del STJ para entender en el asunto.

El planteo se originó en la suspensión preventiva de Román dispuesta por el Concejo Deliberante de Allen a comienzos de julio, en el marco de la causa penal en la que se le formularon cargos por los presuntos delitos de peculado y administración fraudulenta.

La medida se fundamentó en el artículo 109 de la Carta Orgánica Municipal. Mientras dure la suspensión, el presidente del Concejo, Fabián Figueroa, quedó a cargo de manera interina del Ejecutivo municipal.