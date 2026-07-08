Marcelo Román denunció un «golpe institucional», judicializó su suspensión y dijo que seguirá al frente del Municipio

El intendente de Allen, Marcelo Román (LLA), rompió el silencio luego de que el Concejo Deliberante aprobara su suspensión preventiva y calificó la decisión como un «acto tremendamente avasallador, ilegal y anticonstitucional». Además, confirmó que ya inició acciones judiciales y presentó una denuncia penal para intentar dejar sin efecto la ordenanza.

A través de un mensaje difundido en sus redes sociales, el jefe comunal sostuvo que seis concejales «decidieron separarme a través de una ordenanza espuria e ilegal» basada en el artículo 109 de la Carta Orgánica, una norma que, según afirmó, «deja mucho que desear por el vacío legal que hay».

Román señaló que la medida responde a «cuestiones partidarias y políticas» y sostuvo que fue adoptada «en contra de la voluntad del pueblo, de la soberanía, de la constitucionalidad, de la libertad y de la democracia».

Marcelo Román confirmó una denuncia penal y anticipó nuevas presentaciones judiciales

El intendente confirmó que su defensa ya acudió a la Justicia. «Hemos judicializado la cuestión, vamos a realizar todas las presentaciones», afirmó. También reveló que presentó una denuncia penal ante la Fiscalía y señaló que, junto a sus abogados, expuso el caso ante la fiscal de turno, Marcela Marchetti.

En ese sentido, sostuvo que la ordenanza fue dictada «contrariamente a lo que indica no solamente la Constitución Nacional y Provincial, sino también nuestra Carta Orgánica», y acusó a los concejales de cometer «un abuso total de autoridad».

Román también rechazó que el presidente del Concejo Deliberante asuma provisoriamente el Ejecutivo municipal. «Quieren venir a copar y tomar por la fuerza, ilegalmente y anticonstitucionalmente, el sillón de la Municipalidad», afirmó.

Además, cuestionó que el presidente del Concejo pueda asumir el Ejecutivo. Recordó que la remoción de la entonces presidenta del cuerpo, Valeria Bezic, fue judicializada y sostuvo que, por ese motivo, «hoy en día el presidente del Concejo también está en duda».

Román ratificó que continuará al frente del Municipio: «Soy inocente»

Pese a la decisión del cuerpo legislativo, aseguró que continuará ejerciendo sus funciones. «Nosotros vamos a seguir funcionando acá en la Municipalidad y vamos a esperar cuál es la siguiente jugada de estos, entre comillas, concejales», expresó.

Sobre el final de su mensaje, endureció aún más sus críticas y definió la suspensión como «un golpe de Estado institucional municipal». Además, advirtió que la decisión «deja un precedente» para que «el día de mañana cinco o seis personas puedan destituir a cualquier intendente».

También defendió su situación procesal y remarcó que «soy inocente, cualquier persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario», al insistir en que no existe una condena en su contra.

Finalmente, insistió en que la Carta Orgánica prevé otro mecanismo para remover a un jefe comunal. «La única manera de poder suspender, sacar o remover a un intendente es a través del proceso de revocatoria o por la finalización del mandato», sostuvo, y convocó a los vecinos a «acompañar a la institucionalidad y a nuestra ciudad».