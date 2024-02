Contaminación con PCB en Plottier: «Si los empleados tienen miedo, no se resuelve con un caso penal»

El fiscal jefe de Delitos Ambientales, Maximiliano Breide Obeid, acusó al concejal (MPN) y presidente (de licencia) de la Cooperativa de Servicios Públicos de Plottier, Neuquén, Sergio Luis Soto, por los transformadores con PCB que no fueron retirados pese a las intimaciones, y cuya existencia se intentó ocultar.

También acusó a Marcos Damián Fuentes, a quien individualizó como jefe de los capataces de la entidad, por haber ejecutado la orden de enterrar tres transformadores y retirar otros dos que estaban instalados.

Los respectivos abogados defensores pidieron el sobreseimiento de ambos, por no ser autores de ningún delito, y porque la presunta contaminación no ocurrió.

Los miedos y los otros

Alejandro Marco, abogado de Soto, tomó una frase del fiscal («muchos empleados de la Cooperativa están preocupados por su salud») para descalificar la acusación.

«Si todos los empleados están preocupados, esos son miedos, y los miedos no se resuelven en una audiencia penal», argumentó.

La fiscalía «no está a cargo de los miedos de la gente. Habrá que hacer una terapia, un análisis, pero no investigar por miedo», continuó.

La jueza que dirigió la audiencia, Natalia Pelosso le hizo una leve advertencia, y Marco insistió: «no son ironías. No puede preocuparse por los miedos de los trabajadores».

Después de escuchar las exposiciones, la magistrada dispuso un cuarto intermedio hasta el viernes. Ese día informará si tiene por formulados los cargos.

En esta investigación, que comenzó a partir de una denuncia el 8 abril de 2023, ya están imputados el exsubsecretario de Ambiente de Neuquén, Juan de Dios Lucchelli, y el miembro titular del consejo de administración de la Cooperativa de Servicios Públicos de Plottier, Humberto Ciro Peñalver.

La audiencia de formulación de cargos contra Soto y Fuentes se desarrolló el miércoles a la mañana. El fiscal jefe Breide Obeid, acompañado por la asistente letrada Julieta González Schlachet, les atribuyó a los imputados «haber puesto en peligro la salud de la población de Plottier por mantener colocados, en operación y acopiados, transformadores contaminados con PCB (bifenilos policlorados)».

Presidente y concejal

Soto fue presidente de la Cooperativa de Plottier desde febrero del 2014 hasta junio del 2021, cuando fue reelecto. Pero tomó licencia para asumir como concejal.

De todos modos, dijo el fiscal jefe, «es habitual su presencia en la Cooperativa, ejerce influencia sobre los restantes miembros del consejo de administración».

La intimación de Medio Ambiente

Fiscal jefe Breide Obeid, a cargo de la acusación. (Matías Subat)

En 2016 la Cooperativa recibió una intimación de la secretaría de Medio Ambiente de la provincia de Neuquén para retirar los transformadores con PCB, un líquido refrigerante que en determinadas concentraciones, es cancerígeno.

Según la fiscalía la intimación no fue contestada. El expediente quedó cajoneado, por eso la imputación al exsubsecretario Lucchelli.

Cuando empezó la investigación, en 2023, tres transformadores que estaban acopiados a cielo abierto en un predio de la Cooperativa fueron enterrados en un bloque de concreto dentro del mismo inmueble. Otros dos colocados y en funcionamiento fueron desmontados, se les vació el aceite y los enviaron a Mendoza. Tenían más PCB del permitido por ley.

Pedido de sobreseimiento

Gonzalo Rodríguez, abogado defensor de Fuentes, dijo que su cliente no cometió ningún delito porque no tenía poder de decisión. Además consideró que la contaminación del ambiente no está probada, y con esos dos argumentos pidió el sobreseimiento.

Lo mismo dijo Alejandro Marco respecto de Soto. «No se encuentra qué tipo de conducta desarrolló, más allá de ser presidente. Estaba de licencia (cuando ocurrieron algunos de los hechos) y eso de que ‘tenía influencias’, que ‘iba a la Cooperativa’, ¿qué delito es ser visitador?«.

Después de una breve consulta con su cliente, precisó: «165 personas trabajan en la Cooperativa, 20 o 30 están en el área de los transformadores. Se les hicieron estudios médicos y no se detectó ningún peligro».

El fiscal Breide Obeid replicó que esos estudios los hizo la propia Cooperativa. Fue entonces cuando habló de la preocupación de los empleados y Marco contestó con el argumento reseñado al comienzo sobre el medio.

En horario a determinar, la jueza Pelosso dará a conocer su resolución el viernes.