Crimen de un joven en Bariloche: «Me senté con una manta encima de él y cuando me retiré ya no respiraba»

“Usted tiene derecho a ir a un juicio para discutir su responsabilidad. O aceptar la responsabilidad en una audiencia como ésta. ¿Acepta su responsabilidad; es decir, ser autor dela muerte de Santiago Arriagada?”, le preguntó el juez Gregor Joos. “Sí, sí, lo acepto”. Luis Ángel Díaz apresuró la respuesta. A escasos pocos metros, la madre de la víctima, un joven de 16 años, lo observaba con la mirada perdida. El imputado no agregó nada más.

Por más de dos horas se extendió la audiencia donde se propuso un acuerdo parcial entre la fiscalía, la querella, el imputado, la defensa y los tres jueces que conformaron el tribunal, Joos, Romina Martini y Marcelo Álvarez Melinger.

El homicidio de Santigo se produjo a fines de octubre del año pasado. Dos jóvenes encontraron su cuerpo en inmediaciones del santuario del Gauchito Gil en la avenida de Circunvalación, al sur de Bariloche. “Luis Angel Baez dio muerte a quien creía que era su hijo biológico. Lo asfixió, lo desnudó para cubrirlo con chapas y maderas y fue descartando sus pertenencias”, manifestó la fiscal Jefe Betiana Cendón.

La audiencia se prolongó por más de dos horas. Foto: Chino Leiva

En un primer momento, se le formularon cargos por homicidio agravado por el vínculo. Pero un informe de ADN acreditó que Santiago no era hijo de Díaz. Por eso, la carátula de la causa se modificó a homicidio simple.

Cuando Raquel Arriagada radicó la denuncia por la desaparición de su hijo, relató que la tarde anterior había acordado encontrarse con quien creía que era su padre biológico en el shopping de la calle Onelli.

Durante el encuentro, hubo varias discusiones «que fueron subiendo de tono» porque Santiago le habría recriminado a Díaz que lo reconociera como hijo.

Los jueces Romina Martini, Gregor Joos y Marcelo Álvarez Melinger aceptaron el acuerdo parcial entre las partes. Foto: Chino Leiva

Como el joven no volvía a su casa, Raquel llamó a Díaz preocupada para consultarle qué había ocurrido. El hombre solo le manifestó que le había dado 500 pesos para que se tomara un taxi y que había salido por la calle Gallardo. “El 31 de octubre dos transeúntes perciben unos pies al costado del Gauchito Gil y llaman a la policía. La autopsia determinó muerte por asfixia“, relató Cendón.

Al analizar las cámaras de seguridad, el jefe del Cuerpo de Investigaciones de la Policía de Río Negro detectó que el joven había salido por calle Gallardo pero, al doblar en Otto Goedecke, había subido a la camioneta de Díaz. El vehículo también fue detectado por una cámara del barrio Ñireco.

Luis Angel Díaz aceptó ser el autor del crimen del joven de 16 años. Foto: Chino Leiva

Cinco días después de la desaparición de Santiago, Díaz fue encontrado en la zona del Ñirihuau “casi sin signos vitales“. Fue trasladado de urgencia al hospital Ramón Carrillo. “Cuando se recuperó, aun estando internado, el hombre reconoció a otro hijo lo sucedido con Santiago. Le dijo: ‘¿Viste la manta que buscaba mamá? Bueno, me senté encima de él y cuando me retiré ya no respiraba“, relató Cendón.

El informe pericial psiquiátrico descartó cualquier patología mental por parte de Díaz.

La madre del joven, junto a los abogados querellantes. Foto: Chino Leiva

Al prestar conformidad por el acuerdo parcial, la abogada querellante Ana Vera aclaró que la familia del joven espera que Díaz sea condenado a «no menos de 12 años de prisión». “Aceptamos que acepte su responsabilidad para no ir a un juicio por jurado, pero queremos mencionar que la familia está convencida de que Díaz no cometió solo el crimen“, dijo.

Estanislao Cazaux, uno de los abogados defensores de Díaz, consideró que “ambas familias necesitan dar vuelta la página. Las pruebas dan cuenta de la comisión del ilícito. De modo que dilatar el proceso perjudica a ambas familias“.

Tras analizar los argumentos de las partes, los jueces aceptaron el acuerdo parcial por unanimidad. De esta forma, declararon a Díaz autor penalmente responsable por el homicidio de Santiago y dispusieron un plazo de 5 días para ofrecer más pruebas para el juicio de cesura. Díaz continuará detenido hasta la sentencia definitiva.

Raquel Arriagada, la madre de Santiago, pide justicia. Foto: Chino Leiva