La madre del joven encontrado muerto en Bariloche dijo que siempre sospechó del padre

“Para mí fue un alivio que se declarara culpable”, reconoció Raquel, la madre de Santiago Arriagada, el joven de 16 años que fue encontrado muerto en la avenida de Circunvalación, a muy pocos metros de la ermita del Gauchito Gil, el pasado 31 de octubre.

La mujer contó que cuando el padre biológico de Santiago -un policía retirado- recobró la consciencia esta semana en el hospital Ramón Carrillo tras un grave cuadro de neumonía, confesó haber matado al joven. “Se lo confesó a unos de los hijos que lo entregó. Por eso, está detenido. Supuestamente, con custodia. Nunca me costó pensar que podría haber sido él. Lo conozco desde hace 18 años”, manifestó Raquel, con la voz quebrada por el dolor.

Desde sus 14 años, Santiago insistió con la posibilidad de conocer a su padre. El sábado por la noche, el día antes de que encontraran su cuerpo, había acordado encontrarse con él en el shopping. Era la segunda vez que se veían.

Raquel mencionó que el hombre “nunca lo quiso reconocer como hijo. Pero cuando se vieron la primera vez, Santi volvió muy contento y contó que le había gustado hablar con él. Hicieron chistes. Me contó todo”.

Sin embargo, aseguró que, cuando encontraron el cuerpo de su hijo, “supe que había sido él porque empecé a atar cabos. Fue muy rápida la comunicación con Santiago después de tantos años”.

Justamente, este jueves, aclaró, estaba prevista la audiencia con los abogados por el trámite de filiación. “Su padre siempre ponía un pero para reconocerlo. Cuando fuimos a buscarlo con los abogados para la filiación, de un día para otro, dijo que no tenía problema y que lo arreglemos”, dijo. Agregó que el hombre tiene otro dos hijos que no sabían de la existencia de Santiago. “Siempre lloraba por lo material”, describió la mujer.

Este martes y miércoles se llevaron a cabo rastrillajes en la zona de Circunvalación y del aeropuerto. Foto: gentileza

El malestar de Raquel comenzó el sábado 30 de octubre cuando Santiago no volvió a su casa en el barrio Malvinas. “Esa misma noche hice la denuncia y comenté que estábamos en un trámite de filiación. El lunes a la mañana cuando lo encontraron y vi a mi hijo, supe que la autopsia no me decía todo. Le faltaba cabello. Es como si se lo hubieran arrancado a la altura de la sien y tenía cabello en la boca. Su cara estaba golpeada”, describió.

Esa noche, Raquel le envió un mensaje al hombre manifestándole su preocupación porque Santiago no había regresado. “Me dijo que se habían despedido en Gallardo y Onelli y que no sabía si se había tomado un taxi o no. Ahí ya me sonó raro”, reconoció.

Recalcó además que esta versión no fue la misma que le dio a la Fiscalía. “Les dijo que lo dejó en velódromo. La Fiscalía me mostró videos y estaba en auto. Además se los ve juntos. Lo sube a la salida del shopping que lo estaba lo esta esperando. Pero las cámaras del shopping también muestran que Santiago fue al baño y estaba como perseguido, miraba para todos lados”, relató.

Raquel comentó también que el lunes siguiente al hallazgo del cuerpo de Santiago, la familia del hombre hizo una denuncia por desaparición. Lo encontraron en la zona de Ñirihuau con un cuadro de hipotermia. Fuentes del hospital recalcaron que al llegar al lugar con la ambulancia, detectaron que el hombre estaba en coma con «un fuerte deterioro cognitivo».

Permaneció en terapia intensiva hasta este martes a la noche. Al recobrar la consciencia, habría confesado el crimen.

Con esa declaración, ayer se ordenó ampliar el rastrillaje en la zona donde encontraron el cuerpo de Santiago a un radio de 10 kilómetros. Este miércoles, el operativo se extendió a la zona del aeropuerto donde encontraron al hombre.

«A Santiago le faltaban las zapatillas y el pantalón. No me han dicho nada aún acerca de si encontraron algo o no. Yo tengo alivio porque sabía que fue él. Le pedía a Dios que se despierte y hable. Solo quiero que mi hijo descanse», manifestó.