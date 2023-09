Crimen en un supermercado de Bariloche: arrancó el juicio por jurados

“Que haya justicia. Eso es lo que le pido a Dios. Esto no puede quedar así”. Sandra Quinchagual, la madre de Braian, el joven que fue asesinado en la playa del estacionamiento de un supermercado ubicado en el kilómetro 4 de la avenida Pioneros el 7 de mayo del 2022, fue la primera en prestar declaración en el juicio por jurados que comenzó este lunes.

El fiscal Jefe Martín Lozada acusó a Mauricio Buchaillot de haberle quitado la vida a Braian, de 23 años, entre las 13 y 13.15 de ese 7 de mayo. La discusión con la víctima se originó en la fila de la cola en el interior del establecimiento, pero continuó en la playa de estacionamiento donde el imputado le asestó dos puntazos a Quinchagual, causándole la muerte.

“Es elocuente y apenas es objeto de discusión que Buchaillot le quitó la vida a Braian. La defensa nos va a plantear que Buchaillot fue objeto de un ataque de Braian. Pero Buchaillot no se defendió de ningún ataque; por el contrario, fue él quien atacó, quien se aproximó físicamente e inició la agresión”, relató Lozada.

Propuso a los miembros del jurado ver videos y escuchar testigos que “narrarán cómo el acusado saca un cuchillo y le asesta dos puñaladas a Braian”. Dijo que la agresión por parte de Buchaillot se produjo cuatro minutos después de la discusión en el supermercado. “Inicia una pelea de puños, saca un cuchillo y le asesta dos puñaladas”, continuó.

1/ 3 Los familiares y amigos de Braian Quinchagual. Foto: Chino Leiva 2/ 3 El juez Gregor Joos dirigió la audiencia. Foto: Chino Leiva 3/ 3 Mauricio Buchaillot está imputado por el crimen de Brain Quinchagual. Foto: Chino Leiva

También cuestionó el argumento de la defensa respecto de rasgos paranoides por parte de Buchaillot que “hacen que vea al mundo exterior como una amenaza”.

La abogada defensora Natalia Araya se refirió a la situación que generó el enfrentamiento entre Buchaillot y Quinchagual. “Ese 7 de mayo, en la línea de caja, surge una situación intolerable: no que una persona se haya adelantado. Hubo una persona que faltó el respeto a todos los presentes. ¿Qué hizo Mauricio Buchaillot? Alertó de la situación, hizo saber de lo inapropiado y pidió respeto. Lo que recibió fue una agresión, una intimidación y una amenaza de vida real”, dijo Araya, ante el jurado.

Mencionó que las encargadas del supermercado intentaron apaciguar la situación y sacaron a Quinchagual del lugar. “La gente le pidió a Buchaillot que no salga, había miedo y llamaron al 911. Si me están amenazando de muerte: ¿qué actitud puedo tomar? La mayoría puede decir: me voy. La pregunta para Mauricio es: ¿la agresión había terminado? Cuando sale al estacionamiento ¿lo fue a buscar o fue a cerciorarse de que la amenaza había terminado y ya no corría peligro?”, planteó la abogada.

Mencionó que Braian «duplicaba en tamaño» a Buchaillot, «tenía más corporalidad y era mucho más joven»: «Desde ese lugar, Buchaillot se vio en inferioridad de condiciones. Debió defenderse y lo hizo», concluyó Araya.

Al término de los alegatos de apertura, Quinchagual brindó detalles del día del crimen. «Mi otro hijo empezó a gritar que habían apuñalado a Braian. Le pedí a mi vecina que me lleve al kilómetro 4. Cuando llegamos, escucho a los chicos llorar y gritar. Miro y ahí estaba su cuerpo. Ese 7 de mayo se me vino el mundo abajo. Era el amor en la familia«, afirmó.