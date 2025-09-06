Crisis carcelaria: pide cumplir la prisión preventiva en el penal de Bariloche, pero no hay lugar

La capacidad del penal 3 de Bariloche está desbordada por la superpoblación de internos, que cumplen condena y prisión preventiva. (foto de archivo)

Laureano Ezequiel Cañuqueo está detenido desde el 10 de abril pasado. Dos días después, lo imputaron como uno de los autores de un violento robo contra un jubilado de esta ciudad y le impusieron prisión preventiva.

Sin embargo, por la crisis carcelaria que enfrenta el penal 3 de esta ciudad, que está superpoblado y colapsado, lo enviaron a la comisaría Segunda. Allí, estuvo varios días en el calabozo, con varios detenidos. Luego, lo trasladaron a la comisaría 27, para que cumpla la preventiva.

Este viernes, Cañuqueo pidió, por intermedio de su defensor particular, que lo manden al penal de la ciudad para cumplir la preventiva.

El defensor señaló que las condiciones de detención en la comisaría 27 son pésimas. Indicó que está en un calabozo de 3×3, con 5 o 6 personas detenidas. Dijo que no tiene lugar para ducharse. Tampoco para comer o recibir a su familia, para hablar con su defensor en forma adecuada.

“Para preservar la integridad física y psicológica de Ezequiel, pido que se lo traslade al penal 3 de esta ciudad”, sostuvo su defensor.

El fiscal Marcos Sosa Lukman coincidió con el crudo diagnóstico de la defensa. “El planteo es válido, es atendible”, sostuvo el fiscal y recordó que Cañuqueo fue retirado de la comisaría Segunda, junto a otros detenidos alojados en el calabozo porque se interpuso un habeas corpus por las malas condiciones de detención en ese lugar.

Dos resoluciones judiciales

La jueza de Ejecución Penal de Bariloche, Sandra Ragusa, dictó una resolución donde advirtió la crisis carcelaria del penal 3 a las autoridades de Seguridad de la provincia. También, el juez César Lanfranchi firmó un fallo que admitió un habeas corpus presentado por la defensa pública por la misma situación.

Algunos detenidos fueron ubicados en el penal y otros en comisarías de la ciudad, que no tienen espacio adecuado para alojar personas condenadas o con prisión preventiva.

Sosa Lukman recordó que cuando un tribunal revisó semanas atrás la prisión preventiva de Cañuqueo, se planteó la necesidad de que sea el Servicio Penitenciario Provincial el que lo ubique en algún lugar donde pueda cumplir la preventiva. Pero eso no ocurrió.

Tras escuchar los planteos, el juez resolvió admitir el pedido del detenido. Aunque recién se podrá cumplir cuando las autoridades del penal indiquen que tienen una plaza disponible.

“Vamos a librar oficio al Penal 3 para que dé prioridad de ingreso a Cañuqueo, para que sea alojado en cumplimiento de la medida cautelar (por la prisión preventiva) que rige sobre su persona”, resolvió Laurence, en la audiencia que se hizo este viernes, en el edificio de Tribunales de la calle John O´Connor al 20 de Bariloche.

Cañuqueo está imputado por un robo agravado por el uso de arma de fuego, por haberle causado lesiones graves a la víctima de 75 años y haber sido cometido en poblado y en banda y con escalamiento. El asalto ocurrió el 10 de abril pasado en Bariloche. El otro imputado por el hecho es Fernando Abel Ñancufil, que también cumple prisión preventiva.