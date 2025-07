«No estamos en una situación de crisis carcelaria» en Río Negro

La situación que se vive puertas adentro de los penales de Río Negro es delicada porque hay superpoblación de personas detenidas. A ello se suma el problema de aquellos condenados o imputados que cumplen prisión preventiva alojados en comisarías por la falta de cupos en las unidades penitenciarias.

El ministro de Seguridad y Justicia del Gobierno rionegrino, Daniel Jara, estuvo el viernes en Bariloche, y se refirió al asunto.

“Ministro, hay una crisis carcelaria en la provincia y con esto de la ley de Reiterancia y con todos los detenidos que hay permanentemente, la mayoría de las unidades policiales están colapsadas. ¿Qué medidas van a implementar desde el Gobierno para resolver eso?- preguntó Diario RÍO NEGRO.

“La palabra crisis no la comparto porque no estamos en una situación de crisis , sino que estamos en una situación que hay que atenderla”, respondió Jara.

“Las unidades (policiales) como usted referencia tienen detenidos, eso se está solucionando, hay una redistribución de los cupos de los distintos penales, como así se está proyectando una ampliación del penal de Viedma y del penal de Cipolletti, lo cual va a permitir descomprimir a los alojados que pueden existir en comisarías como hacía referencia”.

Jara sostuvo que “dentro del servicio penitenciario se esta trabajando para poder albergar a todos los detenidos sin ningún tipo de inconveniente”. “El servicio penitenciario provincial no tiene inconvenientes con el tema de los detenidos no hay amotinamientos, no hay homicidios”, señaló.

Dos fallos con un fuerte llamado de atención

Este diario le recordó que, según el fallo de la jueza de Ejecución Penal de esta ciudad, Sandra Ragusa, el penal de Bariloche está superpoblado. No hay cupos para nuevos ingresos de internos. También, se le recordó a Jara el fallo que el Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Río Negro dictó el 3 de julio pasado que advirtieron situaciones muy complicadas en el penal 2 de Roca, por la falta del servicio de agua potable en un pabellón desde hace tiempo.

“Sí, con ese tema yo tengo una reunión con el Superior Tribunal de Justicia, así que después de esa reunión volveremos a conversar”, indicó en el Centro Cívico de esta ciudad tras encabezar el acto, que puso en funciones a 130 efectivos que llegaron a Bariloche, para reforzar la prevención durante la temporada.

“Este calabozo de la comisaría Segunda, por ejemplo, no tiene baño, no tiene ventilación, no tiene calefacción. En esas condiciones están detenidos. Por eso, le preguntaba”, acotó este diario.

“Está bien, la jueza hizo sus observaciones será en base a lo que ella vio en base a la denuncia que se hizo. Estamos trabajando para poder dar solución prontamente a todas estas situaciones que se vienen planteando con los detenidos, que son detenidos que han cometido un delito”, recordó el ministro.

“La ley de Reiterancia ha permitido que las personas que por ahí cometían un delito y salían en libertad, hoy permite que la sociedad toda esté tranquila; después, el resto se va a solucionar prontamente”, aseguró.

El ministro de Seguridad y Justicia de Río Negro, Daniel Jara, junto al intendente de Bariloche, Walter Cortés y los jefes policiales. (foto Alfredo Leiva)

El caso Jorge Gatica

El ministro de Seguridad y Justicia rionegrino repudió hechos de tortura y excesos policiales. El caso más emblemático fue la tortura seguida de muerte de Jorge Gatica, en la comisaría 45 del barrio Anahí Mapu de Cipolletti.

Un jurado popular declaró el 22 de mayo pasado a tres policías culpables por ese delito y a una sargento por la omisión funcional de evitar que se cometieran las torturas en esa unidad la noche del 9 de enero del 2023.

“Yo me he expresado públicamente en los medios del Valle diciendo que es una conducta aberrante que hay que revertir”, dijo. “Lo dije en su momento; hay que mejorar la capacitación y estar sobre estos temas permanentemente”, aseveró.

Dijo que la “Justicia condenó y obviamente que estas personas están detenidas y obviamente que tenemos que revertir este tipo de situaciones que pueden ocurrir en cualquier momento”.

Manifestó que las capacitaciones, por ejemplo, en derechos humanos “funcionan permanentemente y a través de la Jefatura (de Policía) se diseñan los distintos programas y se trabaja para que este tipo de situaciones no vuelvan a ocurrir”.

“Es un hecho que repudiamos desde lo político, desde lo institucional, porque no pueden volver a repetirse este tipo de situaciones”, enfatizó el ministro.

La sentencia que condenó a prisión perpetua a los tres policías por la tortura seguida de muerte de Gatica y a 4 años y 6 meses a una sargento aún no está firme, porque las defensas aún pueden impugnar. No es el único caso.

La Corte Suprema rechazó semanas atrás una queja de la defensa del expolicía Cristian Caumillán. En consecuencia, quedó firme la sentencia del tribunal rionegrino que lo condenó a 9 años de prisión por torturar y abusar sexualmente a dos jóvenes en Cipolletti durante la cuarentena impuesta por la pandemia causada por el coronavirus.