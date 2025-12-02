Cuadernos: Julio De Vido recusó a los jueces del tribunal y se ordenó un cuarto intermedio

La sexta audiencia por el juicio oral de los Cuadernos de las Coimas comenzó con un pedido de recusación contra los jueces del Tribunal Oral Federal N°7. El pedido lo hizo el exministro de Planificación, Julio de Vido, acusado de haber sido una pieza central en el mecanismo de recaudación ilegal. Los detalles en esta nota.

Cuadernos: Julio De Vido recusó a los jueces del tribunal

“Hemos interpuesto, hace minutos, una formal recusación de los integrantes del tribunal, estoy hablando del doctor Enrique Méndez, Fernando Canero y Germán Castelli”, anunció Gabriel Palmeiro, uno de los abogados del exfuncionario Julio De Vido en la Causa Cuadernos, detalló La Nación.

En ese sentido, Mendez Signori, presidente del tribunal, dijo desconocer el contenido de la presentación y dispuso un cuarto intermedio. En la audiencia de este martes estaba previsto continuar con los descargos de empresarios y funcionarios que, años atrás, al declarar, intentaron despegarse de la maniobra.

Actualmente, el TOF 7 tiene en sus manos definir dos cuestiones importantes. La primera, si habilita la feria judicial de verano para realizar audiencias o, por el contrario, mantendrán el descanso judicial y retomarán en febrero.

La segunda es si aceptarán la mudanza al Auditorio AMIA de Comodoro Py, una sala con capacidad para casi 200 personas cuya disponibilidad fue ofrecida por la Cámara de Casación a partir del 10 de diciembre.

Las indagatorias, previstas para el año próximo, serán el primer momento de plena presencialidad del proceso. Para entonces, aún se desconoce si el tribunal seguirá en modalidad mixta o si adoptará de manera definitiva las audiencias cara a cara, una de las principales demandas de la fiscalía.

La Nación | NA