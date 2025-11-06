Causa Cuadernos: uno a uno, quiénes son los empresarios que acompañan a Cristina Kirchner en el juicio

Este 6 de noviembre comienza el juicio oral en la causa conocida como «Cuadernos» o «la Camarita» que investiga a la expresidenta Cristina Kirchner y a otros 86 imputados por una presunta asociación ilícita en la adjudicación de obra pública entre los años 2003 y 2015.

El juicio comenzó a las 9.30 y se extenderá hasta las 13.30 en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOF) N°7. Según la información brindada, se realizará todos los jueves, en el horario mencionado y de forma virtual a través de la plataforma Zoom, algunas serán transmitidas en YouTube.

Quiénes son los empresarios que acompañan a Cristina Kirchner en el juicio

El juicio de la Causa Cuadernos involucra a una numerosa cantidad de imputados, entre ellos, 65 empresarios de grandes compañías, acusados de haber pagado sobornos a exfuncionarios para obtener beneficios en la adjudicación de obra pública, transporte y energía.

Entre los nombres más resonantes que enfrentan el juicio junto a Cristina Kirchner, acusada de ser la jefa de una asociación ilícita, se encuentran figuras clave de la construcción y otros sectores:

Ángelo Calcaterra: primo del expresidente Mauricio Macri y exdueño de la constructora IECSA (luego ODS). Es uno de los empresarios que firmó un acuerdo como «imputado colaborador» o «arrepentido».

primo del expresidente Mauricio Macri y exdueño de la constructora (luego ODS). Es uno de los empresarios que firmó un acuerdo como Aldo Benito Roggio: presidente del Grupo Roggio S.A., con participación en Metrovías (subtes de CABA y Ferrocarril Urquiza) y otras empresas de infraestructura. También es uno de los arrepentidos .

presidente del Grupo Roggio S.A., con participación en Metrovías (subtes de CABA y Ferrocarril Urquiza) y otras empresas de infraestructura. También es uno de los . Carlos Wagner: expresidente de la Cámara Argentina de la Construcción (CAC) y titular de la constructora ESUCO S.A. Es otro de los imputados colaboradores .

expresidente de la Cámara Argentina de la Construcción (CAC) y titular de la constructora ESUCO S.A. Es otro de los . Enrique Menotti Pescarmona: presidente de Industrias Metalúrgicas Pescarmona (IMPSA), un grupo con fuerte presencia en el sector energético. Es otro de los arrepentidos.

presidente de Industrias Metalúrgicas Pescarmona (IMPSA), un grupo con fuerte presencia en el sector energético. Armando Roberto Loson: presidente del Grupo Albanesi, con negocios en energía. Otro imputado arrepentido.

presidente del Grupo Albanesi, con negocios en energía. Juan Carlos de Goycoechea: directivo de la constructora española Isolux Corsán . Es imputado colaborador .

directivo de la constructora española . Es . Ernesto Clarens: el financista señalado como uno de los principales recaudadores de los supuestos sobornos. Es imputado colaborador .

el financista señalado como uno de los principales recaudadores de los supuestos sobornos. Es . Cristóbal López y Fabián De Sousa: empresarios ligados a CPC S.A. y Grupo Indalo (con negocios en obra pública, petróleo y medios), aunque la información reciente los sitúa en causas conexas que se juzgan junto al expediente principal.

empresarios ligados a CPC S.A. y Grupo Indalo (con negocios en obra pública, petróleo y medios), aunque la información reciente los sitúa en causas conexas que se juzgan junto al expediente principal. Gerardo Ferreyra: uno de los titulares de Electroingeniería SA.

La lista de los imputados arrepentidos se completa con los siguientes empresarios:

Oscar Centeno: Exchofer y autor de los cuadernos.

Héctor Javier Sánchez Caballero: De Iecsa.

Héctor Alberto Zabaleta: Exdirectivo de Techint.

Jorge Neira: De Electroingeniería.

Claudio Glazman: Del grupo Roggio.

Juan Chediack: Expresidente de la Cámara de la Construcción.

Claudio Uberti: Exfuncionario del Ministerio de Planificación.

Jorge Balan: De Electroingeniería.

Benjamín Romero: Exfuncionario.

José López: Exsecretario de Obras Públicas.

Marcela Sztenberg: directora de la constructora Equimac.

Patricio Gerbi: titular de la empresa Coarco.

Gabriel Pedro Losi: De LOSI S.A.

Alberto Taselli: Empresario del sector energético.

Miguel Aznar: presidente de Vial 3, empresa que tenía la concesión de la Ruta 9.

Francisco Valenti: Del grupo Impsa.

Víctor Fabián Gutiérrez: Exsecretario privado de Cristina Kirchner.

Rodolfo Armando Poblete: ex ejecutivo de la firma Hidrovía S.A.

Con información de Noticias Argentinas

La investigación de corrupción más extensa de la historia

La fiscal general Fabiana León, quien encabezaba la acusación en el caso “Cuadernos”, advertía que esta investigación constituía la causa de hechos de corrupción «más extensa» que se había realizado en la historia judicial argentina. Agregaba, en un informe, que solo era «comparable a unas pocas a nivel mundial».

La exmandataria deberá conectarse al debate desde su lugar de detención domiciliaria en San José 1111, donde cumple la pena de seis años de prisión por administración fraudulenta impuesta en la “Causa Vialidad”, una condena que la Corte Suprema dejó firme este mismo año.

La investigación se centraba en la supuesta existencia de una asociación ilícita que funcionaba en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional. Este mecanismo presuntamente se utilizaba para recaudar dinero de empresas constructoras, de energía y transporte a cambio de la adjudicación de contratos estatales.