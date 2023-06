Denuncian por violencia de género al jugador de Lanús, Lautaro Acosta

El jugador de Lanús, Lautaro Acosta fue denunciado por violencia de género por parte de su exmujer y madre de su único hijo, Ludmila Isabella.

A través de fotos recientes de su cuerpo lesionado, la mujer pidió justicia tras sufrir «violencia física, psicológica y económica».

Por su parte, el referente del Granate realizaría un descargo sobre lo acontecido en las próximas horas. Al mismo tiempo, la joven aseguró tener “fotos y audios” para demostrar el ataque.

Las denuncias serían dos, y una de las agresiones de Acosta habrían sido por celos. En ese sentido, el deportista la agredió verbalmente, amagó a golpearla y la amenazó de muerte si iba con la policía.

El desgarrador relato de la joven

Ludmila agregó otros ataques de Lautaro Acosta: “Siempre voy a recordar esas madrugadas que me golpeaba sin parar, me arrastraba por el piso y hasta llegó a darme una patada en la nuca ya tirada en el piso hecha bolita».

Ludmila publicó un fuerte mensaje y fotos de una presunta agresión, mientras que aseguró que sufre “violencia psicológica, física y económica” y que lo denunció en la Justicia el 8 de junio pasado.

«Una vez llegó a amenazarme con una cuchilla blanca de carnicero que teníamos en casa y me la ponía en la panza, me rompía la ropa, me la escupía y pateaba. Yo iba a la pieza de Beni y me tapaba con la frazada al lado de él para que tenga un poco de compasión, (…) pero no pasaba, me venía a buscar y me sacaba de los pelos hasta nuestra habitación de nuevo arrastrando», recordó.

“Me decía que todo lo que yo hacía estaba mal, que no servía para nada, que era poca cosa y que él me salvó la vida, que me sacó del barro. Me decía que, si yo hacía o decía algo, me iba a matar, a mí y a mi familia», prosiguió.

Por otra parte, la mujer admitió que «tengo miedo por mi vida y la vida de mi hijo. Nos a dejado en la calle. Siempre creí que iba a cambiar y me equivoqué. Él está impune, viaja, sigue jugando al fútbol y la gente lo sigue queriendo pese al monstruo de persona que es. Es violento hasta en la cancha, lo demuestra en cada partido».