Elecciones 2023: el Frente de Todos cambiará su nombre y deja estos fabulosos memes

El Partido Justicialista finalmente cambiará su denominación actual y quedará atrás el nombre de Frente de Todos. La noticia se conoció esta tarde y dejó memes increíbles.

De esta manera, pasadas las 15 se conoció cuál será el nuevo nombre de la coalición oficialista, a horas del cierre de las alianzas para las PASO de agosto.

Trascendió que la nueva denominación del oficialismo será «Unión por la Patria«.

Por su parte Juntos por el Cambio mantendría el mismo nombre para las próximas elecciones.

El vencimiento del plazo para la inscripción de alianzas que competirán en las PASO del 13 de agosto vence esta medianoche.

– Esto fue el Partido Justicialista! – No somos el Partido Justicialista, somos el Frente para la Victoria! – Creí que éramos el Frente de Todos – Aquí dice que somos Unión por la Patria pic.twitter.com/h1hAzsZFBt

EL FRENTE DE TODOS PASARÁ A LLAMARSE ¨UNIÓN POR LA PATRIA ¨ Me gusta ! pic.twitter.com/z1s2ODvgvY

UNIÓN POR LA PATRIA tiene estas vibes, me encanta pic.twitter.com/b3KwFw6oqt

Hoy si Alberto quiere ir al PJ al cierre de alianzas.



-No, no se admiten Albertos.

-Entonces por qué está Alberto Descalzo?

-No se admiten AlbertoS. Solo uno. pic.twitter.com/UR2XD5Hm9t