Denuncian violencia sexista en una radio del gobierno de Río Negro

Una grave denuncia por violencia de género y laboral salpica no sólo al director de la AM 880 de Sierra Colorada sino a las autoridades de Radio y Televisión Río Negro y a funcionarios del gobierno de Arabela Carreras.

Las trabajadoras acusaron a Patricio Tolosa por maltrato laboral y violencia sexista. Norma Erbin, la trabajadora más antigua de la AM de Sierra Colorada, denunció en la Comisaría de la Familia situaciones de maltrato por parte del director del medio, que lleva dos años al frente de la conducción.



A la denuncia penal de Erbin, se sumaron las acusaciones públicas de Verónica Ángel Flores, una trabajadora de planta permanente que cursó la carrera de Comunicación Social en la Universidad Nacional del Comahue.

En una entrevista con Antena Libre, la radio de la facultad de Derecho y Ciencias Sociales de Roca, Verónica cargó sobre Tolosa y afirmó que él la “silenció”, no sólo la sacó del aire sino que la afectó a tareas administrativas pese a que es la única trabajadora con estudios universitarios dentro del medio. Le atribuyó esa decisión a su ideología política. Contó que ella siente afinidad con un sector del peronismo, aunque su militancia pasa por afuera de la radio.



La línea editorial de la radio, en cambio, responde al gobierno de Juntos Somos Río Negro. La emisora depende de Radio y Televisión Río Negro que conduce Roberto Echegoyen, el presidente de Canal 10.

La trabajadora contó que ella responde a Gustavo Glave, secretario de Medios de la gobernadora Carreras. En su entrevista denunció inacción por parte de las autoridades y protección política de Tolosa.



La denuncia penal de Erbin fue por la ley nacional 26.485 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales. Allí Erbin refiere además del maltrato antecedentes que supuestamente pesan sobre Tolosa por acoso y abuso a menores.



Licencia psicológica y psiquiátrica a raíz de toda la situación

Verónica Ángel Flores contó que ella misma estuvo con licencia psicológica y psiquiátrica a raíz de toda la situación. Que se enfermó y que estuvo medicada. “Él – por Tolosa – me reprocha mis posteos en las redes sociales pero si me callo, me enfermo, por eso lo expongo en redes sociales, es la única opción que me ha quedado porque tiene protección laboral y política. Lo hago por mí y por todas las compañeras. De hecho una ya pidió el pase y se fue a vivir a Valcheta”, puntualizó.



El último domingo de la elección ni Norma Erbin ni Verónica Ángel Flores fueron convocadas a trabajar por Tolosa. Supuestamente él les dijo al aire que “le chupaban un huevo”. Después se ocupó de eliminar esa grabación. Nadie del gobierno salió a dar una respuesta ante la grave acusación, ni por el comportamiento de Tolosa ni por la inacción de las autoridades.