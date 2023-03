Denunciarán a la abogada de Otoño ante el Tribunal de Ética

Las graves acusaciones que desplegó la querella en la causa por el femicidio de Otoño Uriarte tuvieron un rápido efecto rebote: el abogado de Daniel Molina, uno de los expolicías salpicados por las afirmaciones de Gabriela Prokopiw, la denunciará ante el tribunal de ética del Colegio de Abogados y promoverá una acción por daños y perjuicios.



RIO NEGRO dio detalles de la última audiencia en la causa por el crimen de la joven de Fernández Oro: allí la novel abogada Gabriela Prokopiw cargó munición pesada contra Molina, candidato a intendente de Fernández Oro, y contra el excomisario Ives Vallejos. Molina en el momento de la desaparición de Otoño también era policía y oficiaba de chofer de Vallejos, quién estaba al frente de la Unidad 26.

La letrada cargó las tintas contra los funcionarios policiales, incluso llegó a decir que el cuerpo de Otoño pudo haber estado en un tanque de agua en un chacra donde vivía Molina. Dos días después, la propia abogada le bajó el tono a esas declaraciones. Le concedió una entrevista a RIO NEGRO RADIO y habló de filtraciones a la prensa, desconociendo que la polémica audiencia tenía carácter público.

Tal es la publicidad, que al abogado de Molina, Guillermo Oviedo, le bastó pedir la audiencia ante la Oficina Judicial y fue autorizado rápidamente por la jueza Laura Gonzalez Vitale para acceder al contenido.

Se terminó el secretismo



En una escueta pero contundente resolución, Gonzalez Vitale autorizó la entrega de la audiencia al abogado Oviedo. “Debo resaltar que la publicidad de todos los actos de gobierno es un pilar central de la República y siendo el Poder Judicial uno de los tres integrantes de la misma, el secretismo no resulta una “sana vía” para la realización de nuestra tarea diaria. Muy por el contrario, afecta más a la credibilidad de las resoluciones judiciales y a la integridad de los magistrados, mantener bajo “secreto” “privadamente” “oculto” nuestro diario trajín, empequeñeciendo a la República y ensombreciendo nuestra reputación como Jueces/Juezas que prestamos una función pública en un país democrático”, escribió la magistrada, férrea defensora de la publicidad.



¿La fiscalía acompaña a la querella?

Como en el nuevo código procesal sancionado en 2017 cada parte construye su teoría, no necesariamente la querella tiene que ir de la mano de la fiscalía. En este sentido quedó claro que la fiscal del caso Teresa Guiffrida le soltó la mano en algunos de los puntos que presentó la abogada Prokopiw. Sobre uno de los sospechosos la querella le pidió a la fiscalía que lo citara: “usted haga lo que quiera, a mí no me interesa”, le dijo la representante del Ministerio Público Fiscal.



En la controvertida audiencia, Prokopiw hizo uso de la palabra por más de una hora para contar algunos detalles que le brindaron dos testigas protegidas que considera que serán clave para la investigación. En ese relato dio indicios de que Molina y Vallejos podrían tener vínculo con el femicidio. La causa Otoño es tal vez la más voluminosa en la historia de la Cuarta Circunscripción del Poder Judicial. Tiene más de 40 tomos y allí se investigaron varias líneas, entre ellas las que mencionó la letrada.



Como el expediente nació con el viejo código procesal tenía carácter reservado. Pero con la reforma de 2017, al tratarse todas las cuestiones en audiencias, comenzó a ser público. Había muchas líneas ya investigadas no conocidas ni por los medios ni por la comunidad. Prokopiw se encargó de revelarlas en la última audiencia.



El propio defensor público Juan Pablo Piombo sostuvo que esas teorías ya fueron trabajadas. También es cierto que en todo el proceso, todavía impune, hubo algunos cabos sueltos que llamativamente no fueron profundizados por los investigadores.



El aporte más sustancial de la querellante fue la declaración de una testigo que ejercía la prostitución en Neuquén apodada la Turca, una mujer que regentaba mujeres para trabajo sexual.



El abogado de Molina, Guillermo Oviedo, pidió la audiencia y tras analizarla adelantó a RIO NEGRO que impulsará una demanda, primero ante el Tribunal de Ética del Colegio de Abogados y luego avanzará con una causa civil por daños y perjuicios. Los dichos de Prokopiew afectaron la reputación de su cliente, sostuvo.



La actual querella asumió hace un año y en ese ínterin pidió varias prórrogas para evitar que la causa quede impune y además presentó una testigo protegida que asegura tener información sensible sobre la causa.

Finalmente, la jueza de Garantías Laura González Vitale, le dio plazo hasta el 8 de agosto para elaborar la teoría del caso. Lo llamativo es que Prokopiw todavía tiene el carácter de gestora procesal de Roberto Uriarte, el padre de Otoño. Es decir, todavía no cuenta con ningún poder firmado. En esta instancia, Uriarte no sería civilmente responsable de los dichos de su abogada.



Un Tribunal de Ética con mucho trabajo

No es la primera vez que el Tribunal de Ética del Colegio de Abogados interviene en una situación similar. El año pasado puso bajo la lupa a varios profesionales de Cipolletti por difundir en los medios de comunicación información sobre causas del fuero de Familia que involucran a niños, niñas y adolescentes. Hubo dos casos extremos: la publicación de un video de unas niñas y la comunicación a periodistas de datos de una audiencia de admisión de cámara Gesell. Sson los propios abogados los que difunden ese material.