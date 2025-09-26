Detectaron firmas falsas por el show fallido de Jimena Barón en Villa La Angostura y peritan a exfuncionarios

Avanza la investigación judicial por la fallida presentación de Jimena Barón en Villa La Angostura en la 8° Fiesta Nacional de los Jardines. Una pericia caligráfica concluyó que la firma del representante de la artista resultó ser falsa en el contrato por 36.000 dólares. Por este motivo, la Justicia ordenó una pericia contable que podría comprometer a exfuncionarios.

La investigación se centra en la gestiones del exintendente Fabio Stefani por un contrato firmado en 2019. Según informó Diario Andino, la calígrafa pública, Verónica Adriana Ferraro, la firma que aparece en el documento no corresponde a Eduardo Bonuccelli, representante de Jimena Barón.

Firma que aparece en el contrato – firma original del representante. Fotos: Gentileza Diario Andino.

El estudio fue realizado en el marco de la causa “Municipalidad de Villa La Angostura c/ Bonuccelli, Eduardo y otro s/cumplimiento de contrato” (Expte. N° 009630/2021).

Ante este hallazgo, el juez Ariel Ignacio Fongini, del Juzgado Civil 103 de Buenos Aires,dispuso suspender el plazo para dictar una sentencia el pasado 22 de septiembre de 2025.

Investigan a ex funcionarios municipales por el show fallido de Jimena Barón en Villa La Angostura

Luego de detectar firmas truchas en la contratación, la investigación judicial cambió el rumbo y ahora la se llevará a cabo una pericia contable en la Municipalidad de Villa La Angostura.

Según precisó el medio ya citado, las autoridades revisarán las órdenes de pago y transferencias vinculadas al contrato, retenciones e ingresos brutos aplicados, movimientos financieros, a dónde fue a parar el dinero que fue emitido y quiénes autorizaron los giros de esos fondos.

En caso de detectar irregularidades, lo que implicaría que propios funcionarios fueron responsables de un perjuicio al municipio, se podría aplicar el Artículo 254 de la Carta Orgánica Municipal, la cual establece que los implicados están obligados a «promover acción de repetición por todo pago que realizare como consecuencia de un reclamo administrativo o condena judicial».

Villa La Angostura vs. Jimena Baron: cómo llegaron a la Justicia

Jimena Barón sorprendió a sus fans cuando se dio a conocer que había suspendido su espectáculo de la Fiesta Nacional de los Jardines de Villa La Angostura durante la edición 2020. La Municipalidad de esa localidad intenta recuperar una parte del dinero invertido a través de una demanda judicial, tras haber fracasado un proceso de mediación.

El auditor municipal, Pablo Requejo, requirió información a la asesoría letrada de la Municipalidad para saber en qué estado se encontraba el reclamo que patrocinaba el estudio jurídico Aires Galli Basualdo y Vazón de CABA.

El auditor recibió la información de que el estudio jurídico había intimado a Eduardo Antonio Bonuccelli, el representante de Barón, para que reintegre el dinero. El hombre negó ser el representante de Barón y rechazó la obligación de devolver el dinero.

La Municipalidad contrató a Jimena Barón por de $2.215.631 -1.450 millones eran parte de caché de la cantante y el resto eran viáticos comida, pasajes y gastos varios-, para que realizara un show en la Fiesta Nacional de los Jardines, antes de la irrupción de la pandemia.

El sitio Filo News manifestó que Requejo comunicó que fueron devueltos a la municipalidad los 1.450.000 millones de pesos, equivalentes a el caché de Jimena. En este sentido, reclaman los 700 mil pesos restantes que se invirtieron para traer a la cantante a la ciudad.

La explicación de su ausencia se debía porque la artista presentaba un cuadro médico que le impedía realizar sus shows. En ese entonces, su representante le informó al municipio de Villa la Angostura que cancelaba sus compromisos.

La polémica contratación fue uno de los argumentos que se utilizaron para pedir la destitución del ex secretario de economía de Villa La Angostura, Daniel Brito.

Su destitución ocasionó un escándalo institucional que involucró al intendente, Fabio Stefani y los integrantes del Concejo Deliberante -que apoyaron la destitución del funcionario-, el Ministerio Público Fiscal y a los integrantes del Tribunal Superior de Justicia.

