Facundo Arana en el centro de la polémica por un dron en el Parque Nacional Nahuel Huapi

El actor argentino Facundo Arana se encuentra en el centro de una inesperada controversia. Tras publicar un video filmado con un dron sobrevolando el Parque Nacional Nahuel Huapi, de Bariloche, los usuarios de redes sociales cuestionaron su accionar. ¿Por qué la filmación generó indignación? En esta nota, te contamos los detalles de la polémica que envuelve al reconocido artista.

Facundo Arana en medio de la polémica: inesperada controversia en el Parque Nacional Nahuel Huapi de Bariloche

En sus redes sociales, Facundo Arana compartió un video junto a María Susini, su pareja, compartiendo una tarde en la zona del Cerro Catedral, de Bariloche. Las imágenes fueron captadas por un dron, según se observa. «Adónde es?! es en el Cerro Catedral, en Bariloche. Bajando hacia la Laguna Schmoll rumbo al refugio Frey» publicó junto a un video, a través de Facebook.

Las imágenes, además de bellas, fueron duramente cuestionadas por los seguidores de Facundo Arana en esa red social, dado que se encuentra prohibido sobrevolar con un dron el territorio de los Parques Nacionales, dado que afectan el ambiente y la fauna local.

«Hermoso. Pero recordemos que están prohibidos los drones dentro de Parques Nacionales» comentó una usuaria, seguidora del artista; «Muy lindo video, pero recuerden que los drones están PROHIBIDOS dentro del parque nacional» sumó otra, en una lista de comentarios que se replicaron desde la publicación el pasado sábado 20 de septiembre 2025.

Facundo Arana en medio de la polémica: ¿Por qué no se pueden sobrevolar drones sobre Parques Nacionales?

La Ley de Parques Nacionales, Monumentos Naturales y Reservas Nacionales prohíbe explícitamente el sobrevuelo de aeronaves motorizadas dentro de los Parques Nacionales, incluyendo los drones recreacionales.

Los drones solo pueden ser usados por organismos oficiales para la prevención de incendios forestales, con autorización específica y con fines de conservación, no con propósitos solo recreativos por parte de los turistas que visiten la zona.