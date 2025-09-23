Detuvieron a ocho personas por el impactante robo en la casa de Pampita 

La vivienda de Carolina Pampita Ardohain, situada en Barrio Parque, fue escenario de un robo. De acuerdo con la información difundida, los delincuentes aprovecharon la ausencia de la modelo —quien se encontraba fuera del país por compromisos laborales— para ingresar al domicilio y llevarse dinero guardado en una caja fuerte, dispositivos electrónicos con imágenes de gran valor afectivo y otros bienes de importancia.

Ocho personas detenidas por el impactante robo en la casa de Pampita

En Sálvese quien pueda (América TV), el periodista Martín Candalaft confirmó que detuvieron a 8 personas por el robo a la casa de Pampita.

«Hay 8 detenidos. A la casa entraron 7, lo que pasa es que había, evidentemente, gente de apoyo. Y además creen que pueden haber más personas que estén prófugas. Los detenenidos son seis hombres de nacionalidad chilena, un venezolano y un colombiano», detalló el comunicador en el ciclo conducido por Yanina Latorre.

Qué dijo Fernando Burlando sobre la investigación

Fernando Burlando reveló que lograron dar con grabaciones de las cámaras de seguridad de la casa de la diosa de las pasarelas y otros vecinos del barrio, un material clave para la investigación. «Yo le toqué el timbre a todos los vecinos. Lo que conseguimos es determinar vehículos, patentes y rostros», señaló el letrado.

«A partir de ahí, empieza otra investigación: seguir el auto con las cámaras de la Ciudad para ver hacia dónde fue y con quién se encontró. En este auto, donde había siete monos arriba, no estaba solo», completó el experto jurista.

La reacción de pampita al enterarse del robo de su casa

Pampita estaba sumamente preocupada porque entre las cosas que se robaron se llevaron teléfonos viejos, donde ella guardaba fotos y videos de su hija Blanca, que falleció en 2012. La modelo ofreció una recompensa para poder recuperar esos dispositivos.

Después unas horas, la diosa de las pasarelas confirmó que alguien encontró los teléfonos y volvieron a sus manos. «Confirmar que tengo en mi poder los teléfonos. Estoy emocionada. Todos los que perdimos un familiar sabemos lo que es ver un video», expresó en una nota con Intrusos.

«Eran teléfonos muy viejos. No hubo manera de recuperarlos desde la nube porque me habían hackeado al mail, era imposible entrar. Sacaba foto a la pantalla con el celular cuando quería subir algo», explicó, emocionada.

Luego en SQP, el ciclo de Yanina Latorre, revelaron que habría un informante que brindó datos de dónde se ubicaba la caja fuerte.