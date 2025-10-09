Detuvieron a una pareja de Neuquén por vender droga a metros de una escuela: cómo fue el operativo

Durante el allanamiento en el barrio Gamma de Neuquén, la Policía secuestró droga, un arma de fuego y municiones.

Una pareja fue detenida durante un operativo policial realizado en una vivienda del barrio Gamma, en Neuquén capital, donde presuntamente se comercializaban estupefacientes. El procedimiento fue ordenado por la fiscalía de Narcocriminalidad y permitió secuestrar cocaína, marihuana, un arma de fuego y municiones.

El allanamiento se concretó en el marco de una investigación iniciada a fines de agosto, tras recibir denuncias sobre movimientos sospechosos y posibles ventas de droga en la zona. Con las pruebas reunidas, la Justicia autorizó la intervención del domicilio que funcionaba como punto de venta.

Una investigación iniciada en agosto

Según informó la Policía provincial, la pesquisa comenzó el 25 de agosto, cuando la fiscalía solicitó verificar actividades ilícitas en una vivienda ubicada sobre calle Chrestía, en el barrio Gamma. A partir de tareas de vigilancia y entrevistas con vecinos, se constató que en el lugar se registraban movimientos compatibles con la venta de estupefacientes, especialmente durante las tardes y noches.

Además, los investigadores advirtieron que el inmueble se encontraba próximo a una escuela, y que la actividad generaba conflictos con los vecinos del sector, quienes habían manifestado preocupación por la presencia de personas extrañas en la zona.

Secuestro de droga, armas y municiones

Con estos elementos, el Ministerio Público Fiscal solicitó una orden de allanamiento, que se concretó este martes por la tarde. Durante el procedimiento, una pareja fue detenida y se secuestraron varios envoltorios con cocaína y marihuana, además de dos balanzas de precisión, una de ellas con restos de cocaína.

También se incautaron dos teléfonos celulares, un revólver calibre 22 con tres cartuchos y una vaina servida, 27 municiones del mismo calibre y un dispositivo DVR. La vivienda quedó clausurada tras el operativo, mientras los elementos secuestrados fueron puestos a disposición de la Justicia.

Desde la Policía de Neuquén indicaron que el procedimiento se enmarca en la política de desfederalización de la lucha contra el narcotráfico, impulsada por el Gobierno provincial para fortalecer el combate al narcomenudeo en los barrios. La causa continúa bajo investigación mientras se aguardan nuevas medidas judiciales.