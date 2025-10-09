Disparó diez veces contra tres hombres que fueron salvados por vecinos en Neuquén y quedó imputado

El Ministerio Público Fiscal (MPF) acusó formalmente a un hombre por haber disparado contra tres personas con la intención de matarlas, durante un violento ataque ocurrido el pasado 5 de junio en el barrio Gran Neuquén de la capital provincial. La formulación de cargos estuvo a cargo de la asistente letrada Carolina Gutiérrez, quien expuso los detalles del hecho ante la jueza de garantías Carina Álvarez.

Según la investigación, el acusado circulaba en motocicleta junto a un acompañante —aún no identificado— cuando, entre las 0:10 y las 0:30, llegó a la intersección de Pizzarro y Rodhe. Allí, extrajo un arma de fuego calibre 9 milímetros y efectuó al menos diez disparos contra tres hombres que se encontraban en la vereda.

Gutiérrez precisó que el agresor actuó con clara intención homicida, y que las víctimas sobrevivieron gracias a la rápida intervención de vecinos que los trasladaron a los hospitales Horacio Heller y Castro Rendón.

Los informes médicos confirmaron que uno de los heridos sufrió impactos de bala en la cabeza y el ojo derecho, otro en el cuádriceps izquierdo y el tercero en el antebrazo derecho. Tras el ataque, el agresor huyó del lugar, lo que dio origen a una orden de detención en su contra. Finalmente, el 6 de octubre, un efectivo policial lo reconoció durante un control vehicular en la calle Belgrano. El acusado intentó escapar a bordo de un Volkswagen Vento, pero fue interceptado poco después y detenido.

El MPF le atribuyó el delito de homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa, tres hechos en concurso real, en calidad de autor.

La fiscalía solicitó la prisión domiciliaria con tobillera electrónica por cuatro meses, argumentando riesgo de fuga y posible entorpecimiento de la investigación. La jueza Álvarez aceptó el pedido, impuso además la prohibición de contacto con las víctimas y fijó un plazo de investigación de cuatro meses para avanzar con la causa.