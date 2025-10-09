Captura internacional por el triple femicidio: buscan al tío de «Pequeño J» y a «El Loco David»

Ordenan la captura internacional de dos nuevos sospechosos por el triple femicidio de La Matanza El Juzgado de Garantías N°4 de La Matanza ordenó la captura nacional e internacional de dos nuevos sospechosos en el marco del triple femicidio de Lara Gutiérrez, Morena Verdi y Brenda del Castillo. La medida se tomó tras la declaración clave de Celeste Guerrero, quien ubicó a los hombres en la escena del crimen, reforzando la hipótesis de un ajuste de cuentas narco. Los prófugos son Manuel David Valverde Rodríguez, tío de uno de los principales acusados, y David Gustavo Morales Huamani, conocido por el alias de "El Loco David" o "Tarta". (Foto: Infobae)

El Juzgado de Garantías N°4 de La Matanza ordenó la captura nacional e internacional de dos nuevos sospechosos en el marco del triple femicidio de Lara Gutiérrez, Morena Verdi y Brenda del Castillo. La medida se tomó tras la declaración de Celeste Magalí González Guerrero, clave para ubicarlos en la escena. Los prófugos son Manuel David Valverde Rodríguez, tío del «Pequeño J», y David Gustavo Morales Huamani, conocido por el alias de «El Loco David» o «Tarta».

Según difundió Infobae, ambas identidades fueron cargadas de manera urgente en la base de datos de Interpol, siendo buscados por todas las fuerzas de seguridad del país y del mundo por indicación del Ministerio de Seguridad Nacional.

La declaración de una de las detenidas dejó al descubierto que hay más involucrados. Reconoció por fotografía a Valverde Rodríguez, un ciudadano peruano nacido en 1980. Lo describió como “alto y flaco”, vestido con un campeón azul de AFA y gorra, y aseguró que fue uno de los sujetos que “tenían guantes de látex” que vio al salir de su casa.

De acuerdo con el diario La República, Valverde Rodríguez, alias «Chuman», integra la banda «La Jauría» y registra antecedentes por homicidio en Perú.

Triple femicidio: la conexión con los acusados y los guantes de látex

La identificación de Manuel Valverde es significativa ya que fue captado por cámaras de seguridad ingresando a Buenos Aires vía Buquebús el 28 de agosto pasado junto a su sobrino y principal acusado. La mujer no reconoció al otro hermano del acusado, Luis, que también habría estado en el país.

El otro hombre, David Gustavo Morales Huamani (nacido en Perú en 1988), también fue reconocido por Guerrero mediante fotografía y también fue señalado por llevar guantes. Huamani, conocido como «El Tarta», ya había sido nombrado por Víctor Sotacuro Lázaro, el supuesto remisero detenido en Villazón, Bolivia.

Según la declaración del presunto chofer, «El Tarta» fue el hombre que le había solicitado el viaje desde Florencio Varela y que subió a su VW Fox «embarrado y mojado» junto a otros dos hombres la madrugada del triple femicidio.

Ajuste de cuentas por 30 kilos de cocaína

A esta lista de prófugos se suma Alex Roger Idone Castillo, sobre quien pesa una captura internacional por haber sido encontrado con 51 kilos de cocaína. Idone es el hombre que acompañaba a Sotacuro y a Florencia Ibáñez en el Fox blanco.

La declaración de Guerrero fue crucial al confirmar el presunto móvil de los asesinatos: un ajuste de cuentas por el robo de cocaína. La pareja de Miguel Ángel Villanueva Silva (otro detenido), había mencionado inicialmente en una entrevista espontánea que el botín robado fue de 3 kilos, pero este miércoles amplió su versión ante el fiscal e indicó que se trataba de 30 kilos de la droga.